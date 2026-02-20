21:31, 20 - اقپان 2026 | GMT +5
الماتىدا وقيتىن 221 مىڭ ستۋدەنتتىڭ 145 مىڭى وزگە وڭىرلەردەن كەلگەن
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 200 مىڭنان استام ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر.
الماتى قالاسى جاستار ساياساتى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، مەگاپوليستىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا 221 مىڭنان استام ستۋدەنت بار، ولاردىڭ 145,4 مىڭى - وزگە وڭىرلەردەن كەلگەن جاستار. قازىرگى ۋاقىتتا قالادا 46,2 مىڭ ورىنعا ارنالعان 136 جاتاقحانا جۇمىس ىستەيدى. دەگەنمەن، شامامەن 11,6 مىڭ ورىن تاپشىلىعى ساقتالىپ وتىر.
جاڭا جاتاقحانالار قۇرىلىسىن ۇيلەستىرۋ ماقساتىندا ەل بويىنشا ءبىرىڭعاي جوبالىق كەڭسە قۇرىلعان. 2023- 2025 -جىلدارى جوبالىق كەڭسە اياسىندا الماتىدا ستۋدەنتتەرگە ارنالعان 43 نىسان قولدانىسقا بەرىلدى.
اتاپ ايتقاندا:
- 2023 -جىلى 3969 ورىندىق 14 جاتاقحانا؛
- 2024 -جىلى 4304 ورىنعا ارنالعان 16 نىسان؛
- 2025 -جىلى 4500 ورىندىق 13 جاڭا جاتاقحانا اشىلدى.