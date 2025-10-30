الماتىدا تۇرمىستىق قوقىستىڭ قانشا پايىزى قايتا وڭدەلەدى
الماتى. KAZINFORM - الەمنىڭ كوپتەگەن ەلدەرىندە تۇرمىستىق قاتتى قالدىقتاردى قايتا پايداعا جاراتۋ ۇيرەنشىكتى ءۇردىس. كەي مەملەكەتتەر ءتىپتى بۇل سالانى پايدا كوزىنە اينالدىرعان.
ال ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە- ءمينيسترى مانسۇر وشۋربايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا تۇرمىستىق قوقىستىڭ %25- ى قايتا وڭدەلەدى. وسى ورايدا، ەلىمىزدىڭ ەڭ ءىرى مەگاپوليسى - الماتىدا تۇرمىستىق قوقىستىڭ قانشا پايىزى قايتا وڭدەلەتىنىن ناقتىلاۋ ءۇشىن قالالىق ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارماسىنا ساۋال جولدادىق.
ۆەدومستۆو جاۋابىنا سايكەس، الماتى قالاسىنىڭ اۋماعى تۇرمىستىق قاتتى قالدىقتاردى جيناۋ جانە شىعارۋ جۇمىستارىمەن 100 پايىزعا قامتىلعان. قالدىقتاردى شىعارۋ قىزمەتىن 20 قوقىس شىعارۋ ۇيىمى جۇزەگە اسىرادى. ولاردىڭ 283 بىرلىك ارنايى تەحنيكاسى جۇمىس ىستەيدى.
- كۇندەلىكتى قالا اۋماعىندا 1500 توننا شاماسىندا قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتار شىعادى. قالا اۋماعىنان جينالعان بارلىق قوقىس 2018 -جىلى اشىلعان «Green Recycle» ج ش س- ءنىڭ قالدىقتاردى سۇرىپتاۋ كەشەنىنە، سونداي-اق الماتى اگلومەراتسياسى اۋماعىندا ورنالاسقان پوليگوندارعا تاسىمالدانادى، - دەلىنگەن باسقارما جاۋابىندا.
سونداي-اق ۆەدومستۆو بۇرىن قالا اۋماعىندا جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەسىمەن ءبولىستى: تاماق قالدىقتارى - %47,5، قاعاز جانە كارتون - %12,7، پوليمەر ماتەريالدارى - %9,8، شىنى - %9,7، توقىما بۇيىمدارى - %4,9، مەتالل - %1,1، وزگە قالدىقتار - %14,3.
- قوقىس شىعارۋ ۇيىمدارى ۇسىنعان مالىمەتتەرگە سايكەس، 2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قالا اۋماعىندا 536959,69 توننا تۇرمىستىق قاتتى قالدىقتار تۇزىلگەن. ونىڭ ىشىندە 79961,96 تونناسى سۇرىپتالىپ، قايتا وڭدەۋگە جىبەرىلگەن. قايتا وڭدەۋ ۇلەسى - %14,9. وسىعان بايلانىستى قالدىقتاردىڭ جالپى كولەمىنىڭ شامامەن جارتىسىن ورگانيكالىق فراكسيالار، ياعني تاماق قالدىقتارى مەن وڭدەۋگە جاتپايتىن قالدىقتار قۇرايدى، - دەپ حابارلادى باسقارما.
جالپى الماتى قالاسىندا قازىر 10 قايتالاما شيكىزاتتى قابىلداۋ پۋنكتى جۇمىس ىستەيدى. ولار: 3 - EcoSen ەكوستانسياسى، 4 قايتالاما شيكىزاتتى قابىلداۋ پۋنكتى، 3 - «Econetwork» ەكوحابى.
ودان بولەك «ا ق ءتارتىپ» ج ش س- ءنىڭ كونتەينەرلىك الاڭدارىندا بيزنەستىڭ الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىگى اياسىندا قوقىستىڭ «قۇرعاق» تۇرلەرىن (پلاستيك، قاعاز، مەتال جانە ت. ب.) جيناۋعا ارنالعان 85-تەن استام تورلى كونتەينەر ورناتىلعان. ال «FABRIQA» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، حالىقتان توقىما قالدىقتارىن جيناۋ جوباسى ىسكە قوسىلدى. قالا اۋماعىندا 23 ەكوبوكس بار. سونىمەن قاتار پلاستيك جانە اليۋميني بوتەلكەلەرىن قابىلداۋعا ارنالعان 40 Sparklo فاندوماتى جۇمىس ىستەيدى.
ەسكە سالايىق، الماتىدا قالدىقتى ەنەرگياعا اينالدىراتىن العاشقى زاۋىت سالىنادى. زاۋىت تاۋلىگىنە 1600 تونناعا دەيىن تۇرمىستىق قالدىقتى وڭدەپ، 60 مەگاۆاتت ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرە الادى. ينۆەستيتسيا كولەمى 145 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى.
دوسبول اتاجان