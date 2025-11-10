الماتىدا تۇماۋ جۇقتىرعانداردىڭ سانى 15 مىڭعا جاقىندادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پاراگريپپ، رينوۆيرۋس، ماۋسىمدىق كوروناۆيرۋس سياقتى ءجىتى رەسپيراتورلى ۆيرۋستى ينفەكسيا (ج ر ۆ ي) ۆيرۋستارى اينالىمدا بار. بۇل تۋرالى الماتىنىڭ باس سانيتاريالىق دارىگەرى قاسىمحان الپىسباي ۇلى ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، وتكەن اپتادا قالا اۋماعىندا ج ر ۆ ي- ءدىڭ 14979 جاعدايى تىركەلدى. وتكەن جىلدىڭ ۇقساس كەزەڭدەگى كورسەتكىشتەن %15,1- عا جوعارى، بىلتىر 12413 جاعداي بولعان. تۇماۋ جۇقتىرعانداردىڭ باسىم بولىگى بالالار - %56,9.
- تاۋەكەل توبىنداعى ادامدارعا تۇماۋعا قارسى ەكپە سالۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى بيۋدجەت قاراجاتىنا رەسەيلىك «گريپپول پليۋس» ۆاكسيناسىنىڭ 250000 دوزاسى ساتىپ الىندى. تاۋەكەل توبىنداعى ادامداردى ۆاكسينالاۋ 25 -قىركۇيەكتەن باستالدى. وسى جىلدىڭ قاراشاسىنداعى جاعداي بويىنشا تۇماۋعا قارسى بارلىعى 245415 ادام ەگىلدى، بۇل قالانىڭ جالپى حالقىنىڭ - 10,5 پايىزى، - دەدى ول.
سونداي-اق قاسىمحان الپىسباي ۇلى ج ر ۆ ي مەن تۇماۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن س دارۋمەنىن قابىلداپ، وكسولين سىقپاسىن قولدانۋعا كەڭەس بەردى.
ايتۋىنشا، جاپپاي ءىس-شارالار وتەتىن ورىندارعا بارۋدى قىسقارتىپ، اۋىرعان جاعدايدا ءوز بەتىمەن ەم-دوم قولدانباي، مەديتسينا قىزمەتكەرىن شاقىرۋى قاجەت. تۇشكىرگەندە جانە جوتەلگەندە اۋىزدى قولمەن، ورامالمەن جاۋىپ، قولدى ءجيى جۋۋ كەرەك. بۇدان بولەك بالا اۋىرعان جاعدايدا مەكتەپكە، بالاباقشا جىبەرمەگەن ءجون.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا تۇماۋعا قارسى ۆاكسينالاۋ باستالاتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان