ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:24, 27 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    الماتىدا سىرتقى جارناماعا قويىلاتىن تالاپتار وزگەرەدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسى اكىمدىگى «سىرتقى (كورنەكى) جارناما وبەكتىلەرىن ورناتۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» قاۋلىعا وزگەرىس ەنگىزۋ جوباسىن اشىق ن ق ا پورتالىندا جاريالادى.

    Фото: Алматы әкімдігі

    اتالعان وزگەرىستەر مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولايلى ءارى ەستەتيكالىق تۇرعىدان تارتىمدى قالالىق ورتانى قالىپتاستىرۋعا، سونداي-اق «الماتى - ەشقاشان ۇيىقتامايتىن قالا» تۇجىرىمداماسىن دامىتۋعا باعىتتالعان تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ەنگىزىلمەك.

    - مەگاپوليستەردى دامىتۋ ۇردىستەرى قالالىق ينفراقۇرىلىم ساپاسىن ارتتىرۋدى، ساۋلەتتىك ورتانىڭ كورنەكى ۇيلەسىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋدى، ءبىرىڭعاي ديزاين-كود قالىپتاستىرۋدى جانە قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋدى تالاپ ەتەدى. وسىعان بايلانىستى قولدانىستاعى تالاپتاردى تۇراقتى دامۋ قاعيداتتارىنا سايكەستەندىرۋ جانە نورماتيۆتىك رەتتەۋدى جەتىلدىرۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداپ وتىر، - دەلىنگەن جوبادا.

    ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەر:

    - قالالىق ينفراقۇرىلىم وبەكتىلەرىنە قويىلاتىن تالاپتاردى جۇيەلەۋ؛

    - قالانىڭ ساۋلەتتىك كەلبەتىنىڭ ەستەتيكالىق تۇتاستىعىن قامتاماسىز ەتۋ؛

    - شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ دامۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋ؛

    - قالانىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ؛

    - الماتى قالاسىنىڭ زاماناۋي ءارى سەرپىندى دامىپ كەلە جاتقان مەگاپوليس رەتىندەگى يميدجىن نىعايتۋ.

    جوبا 26 - ناۋرىزدا جاريالانعان جانە 10- ساۋىرگە دەيىن تالقىلاۋدا بولادى.

    ەسكە سالايىق، 2023 -جىلى جەلتوقسان ايىندا الماتى قالاسىنىڭ ءماسليحاتى قالانىڭ ديزاين-كودىن بەكىتتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
