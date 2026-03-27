الماتىدا سىرتقى جارناماعا قويىلاتىن تالاپتار وزگەرەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسى اكىمدىگى «سىرتقى (كورنەكى) جارناما وبەكتىلەرىن ورناتۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» قاۋلىعا وزگەرىس ەنگىزۋ جوباسىن اشىق ن ق ا پورتالىندا جاريالادى.
اتالعان وزگەرىستەر مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولايلى ءارى ەستەتيكالىق تۇرعىدان تارتىمدى قالالىق ورتانى قالىپتاستىرۋعا، سونداي-اق «الماتى - ەشقاشان ۇيىقتامايتىن قالا» تۇجىرىمداماسىن دامىتۋعا باعىتتالعان تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ەنگىزىلمەك.
- مەگاپوليستەردى دامىتۋ ۇردىستەرى قالالىق ينفراقۇرىلىم ساپاسىن ارتتىرۋدى، ساۋلەتتىك ورتانىڭ كورنەكى ۇيلەسىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋدى، ءبىرىڭعاي ديزاين-كود قالىپتاستىرۋدى جانە قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋدى تالاپ ەتەدى. وسىعان بايلانىستى قولدانىستاعى تالاپتاردى تۇراقتى دامۋ قاعيداتتارىنا سايكەستەندىرۋ جانە نورماتيۆتىك رەتتەۋدى جەتىلدىرۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداپ وتىر، - دەلىنگەن جوبادا.
ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەر:
- قالالىق ينفراقۇرىلىم وبەكتىلەرىنە قويىلاتىن تالاپتاردى جۇيەلەۋ؛
- قالانىڭ ساۋلەتتىك كەلبەتىنىڭ ەستەتيكالىق تۇتاستىعىن قامتاماسىز ەتۋ؛
- شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ دامۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋ؛
- قالانىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ؛
- الماتى قالاسىنىڭ زاماناۋي ءارى سەرپىندى دامىپ كەلە جاتقان مەگاپوليس رەتىندەگى يميدجىن نىعايتۋ.
جوبا 26 - ناۋرىزدا جاريالانعان جانە 10- ساۋىرگە دەيىن تالقىلاۋدا بولادى.
ەسكە سالايىق، 2023 -جىلى جەلتوقسان ايىندا الماتى قالاسىنىڭ ءماسليحاتى قالانىڭ ديزاين-كودىن بەكىتتى.