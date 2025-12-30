الماتىدا «سەرگەك» كامەرالارى 156 ميلليارد تەڭگە ايىپپۇل سالعان
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قالالىق ءماسليحاتتىڭ كەزەكتەن تىس XL سەسسياسى ءوتتى.
سەسسيا بارىسىندا مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىك جوباسى اياسىندا «سەرگەك» كومپانياسىمەن كەلىسىمدى 1 جىلعا ۇزارتۋ ماسەلەسى قارالدى. الماتى قالاسى سيفرلاندىرۋ باسقارما باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى مەيرام دۇيسەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىر قالادا 1641 «سەرگەك» كامەراسى بار. ول مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىك 2026 -جىلدىڭ 31 -جەلتوقسانىنا دەيىن ۇزارتىلعان جاعدايدا، كومپانيا قوسىمشا 350 كامەرا ورناتاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ۆەدومستۆو باسشىسى دەپۋتاتتار سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، «سەرگەك» جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىنە دە توقتالدى.
- الماتىدا جىل سايىن جولداعى ءولىم سانى 30 پايىزعا، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى 10 پايىزعا ازايىپ كەلەدى. 5 جىلدا «سەرگەك» كامەرالارى ارقىلى 156 ميلليارد ايىپپۇل سالىنعان جانە ونىڭ 94 ميلليارد تەڭگەسى ءوندىرىلدى. بۇل قاراجاتتىڭ بارلىعى الماتى بيۋدجەتىنە ءتۇستى، - دەدى مەيرام دۇيسەكوۆ.
الماتى اكىمىنىڭ ورىنباسارى الماسحان سماتلايەۆ «سەرگەكپەن» ۇزاق مەرزىمدى كەلىسىم جاساۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- كەلىسىمدى 1 جىلعا ۇزارتۋ ماڭىزدى. ءبىراق بولاشاقتا ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىكتى قاراستىرۋ كەرەك. مىسالى، اباي داڭعىلىنداعى اۆتوبۋس جولاعىندا تەك 13 كامەرا جۇمىس ىستەيدى. ءبىز «سەرگەكتى» شاقىرىپ، ولاردىڭ سانىن كوبەيتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتىق. ولار 500-دەن استام كامەرا ورناتۋعا دايىن ەكەنىن راستادى. سوندىقتان جوبانى قولداۋدى سۇرايمىن، - دەدى الماسحان سماتلايەۆ.
قالالىق ءماسليحات دەپۋتاتتارى جوبانى قولداپ، داۋىس بەردى.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلدىڭ اقپان ايىندا باسىندا استاناداعى بەينەباقىلاۋ جۇيەسىنەن «سەرگەك» كەتىپ جاتقانى، ونىڭ ورنىنا جاڭا جۇيەنى ب ا ءا كومپانياسى ەنگىزەتىنى ءمالىم بولدى.