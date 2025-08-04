الماتىدا سايران سۋ قويماسىنا قالقىما كوپىر سالىندى
استانا. قازاقپارات - الماتىدا سايران سۋ قويماسىنا اباتتاندىرۋ جۇمىستارى ءالى دە جالعاسىپ جاتىر. دەسە دە، قازىردىڭ وزىندە بۇل جەر الماتىلىقتار مەن قالا قوناقتارىنىڭ ارنايى ىزدەپ كەلەتىن كورىكتى ورىندارىنىڭ بىرىنە اينالدى.
اسىرەسە، مەيماندارعا سۋ ۇستىمەن ءجۇرىپ وتكەندەي اسەر قالدىراتىن كوپىر قىزىق. قالقىما كوپىردىڭ ۇزىندىعى 251 مەتر. سايراننىڭ ەكى جاعاسىن بايلانىستىرىپ تۇر. ونىڭ ەرەكشەلىگى سول، ءار قادام باسقان سايىن، سۋدىڭ سىلدىرىن سەزىنىپ، كول بەتىمەن كەتىپ بارا جاتقانداي سەزىم سىيلايدى.
كوپىر رەزەڭكەدەن جاسالعان مودۋلدىك بلوكتاردان سالىنىپ، جينالمالى 33 زاكىرمەن بەكىتىلگەن. قۇرىلىمى وتە بەرىك. ءبىر شارشى مەترىنىڭ ءوزى 400 كەلىگە دەيىن سالماقتى ەركىن كوتەرەدى.
رينات زىلمۇحامەدوۆ، جوبا جەتەكشىسى:
- قاۋىپسىزدىك تۋرالى ايتاتىن بولساق، ول جاعىنا الاڭداۋعا نەگىز جوق. ءبىز ونى ابدەن سىناقتان وتكىزىپ كوردىك. ادام تۇگىلى جۇك تيەلگەن اۋىر كولىك ءجۇرىپ وتسە دە، كوتەرە بەرەدى. ماسكەۋدە وسى كوپىردىڭ قۇرىلىمىن ساتىپ العان كەزدە سول جەردە دە تەكسەردىك. بارلىق قاۋىپسىزدىك تالابىنا ساي كەلەدى. ودان قيىس كەتكەن جەرىمىز جوق.
سايران سۋ قويماسى 1971 -جىلى سالىنعان. سودان بەرى بىرنەشە رەت جوندەۋ جۇرگىزىلگەنىمەن ءدال وسىلاي ادام ارنايى ىزدەپ كەلەتىن كورىكتى ورىنعا اينالماعان. بۇل جولى ونىڭ جان-جاعى ادام تانىماستاي وزگەردى. قالا ورتاسىنان وازيس پايدا بولدى. قازىر جاقىن ماڭدا تۇراتىن ۇلكەن-كىشى وسى جەردەن تابىلادى.
شاكەن ماقىمبەك، قالا تۇرعىنى:
- وتە قولايلى جەر بولىپ تۇر. سەرۋەندەگەن كەزدە جان دۇنيەڭ دەمالىپ، راحاتتانىپ قالادى. قازىر ءبىرىنشى رەت ءجۇرىپ كورەيىن دەپ جاتىرمىن. سەبەبى، بىرنەشە اي استانادا بولدىم. ءجۇرىپ كورەمىز. بايقاۋىمشا، جامان ەمەس. جاقسى جاسالعان دۇنيەلەر.
سايراندى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى ءالى تولىعىمەن اياقتالعان جوق. قازىر بۇل جەردە 200-گە جۋىق جۇمىسشى ەڭبەك ەتىپ جاتىر. قىركۇيەك ايىنا دەيىن جۇمىستى اياقتاۋدى جوسپارلانعان. سايراننىڭ جاعالاۋى ەكىنشى ارباتقا اينالۋى مۇمكىن. وتباسىلىق سەرۋەن قۇرىپ، ۇمىتىلماس كەش ۇيىمداستىرىپ، قالانىڭ اسەم كورىنىسىن تاماشالاۋعا بولادى. مۇندا قازىردەن سەرۋەندەۋگە كەلگەن كىسى قاراسى قالىڭ. مۋزىكالىق اسپابىن اسىنىپ، جاندى داۋىسپەن ءان شىرقاعان ونەرپازدار دا بارشىلىق. ال، سۋعا تۇسۋگە تىيىم سالىنعان.
