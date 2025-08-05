الماتىدا ساين داڭعىلىنىڭ ۇزارتىلعان بولىگى جەلتوقسان ايىندا قولدانىسقا بەرىلمەك
الماتى. KAZINFORM - بۇل تۋرالى Kazinform ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن الماتىنىڭ قالالىق موبيلدىلىك باسقارماسى حابارلادى.
بۇعان دەيىن وسى جىلدىڭ شىلدە ايىندا ساين كوشەسى رىسقۇلوۆ داڭعىلىنان اقىن سارا كوشەسىنە دەيىن جالپى ۇزىندىعى 3,2 شاقىرىمعا ۇزارتىلاتىنى حابارلاندى.
قالالىق موبيلدىلىك باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اسان بوستانوۆتىڭ جاۋابىنا سايكەس، بۇگىندە ۇزىندىعى 1,6 شاقىرىم بولاتىن ۋچاسكەدە اسفالت-بەتون جامىلعىسىن توسەۋ جۇمىستارى اياقتالعان. قالعان بولىكتە قۇرىلىس جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. ودان بولەك جەر توسەمەسىنىڭ نەگىزىن نىعايتۋ جۇمىستارى %85- عا، 110 كۆ ەلەكتر جەلىسىن قايتا جابدىقتاۋ جۇمىستارى %50- عا ورىندالعان.
- كەلىسىمشارت بويىنشا قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ اياقتالۋى 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا جوسپارلانعان، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
الماتىدا سەيفۋللين داڭعىلى مەن جانسۇگىروۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا سالىنىپ جاتقان كولىك جولايرىعىنىڭ قۇرىلىسى دا وسى جىلدىڭ تامىز ايىندا اياقتالادى.
باستاپقىدا جوبانى 2025 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا اياقتاۋ جوسپارلانعان. الايدا قۇرىلىس جۇمىستارى قازىر دە ءجۇرىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى اگەنتتىك الماتىنىڭ قالالىق موبيلدىلىك باسقارماسىنا ساۋال جولدادى.
- قازىرگى تاڭدا قۇرىلىس جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن. قازىر اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بارلىق جۇمىس، سونىڭ ىشىندە اباتتاندىرۋ دا تامىز ايىندا تولىق اياقتالادى. قوزعالىس بارلىق باعىتتا اشىق، - دەپ حابارلادى باسقارما.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو جولايرىق جانىندا ورنالاسقان جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرى جايلى تۇسىنىك بەردى.
— سەيفۋللين- اقپايەۆ جانە جانسۇگىروۆ- اقپايەۆ كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتار ءۇشىن جەدەلساتىسى بار جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان وتكەلدەر قاراستىرىلعان. ال سەيفۋللين مەن يركۋتسكايا كوشەسىنىڭ، جانسۇگىروۆ پەن دارۆين كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا باعدارشاممەن رەتتەلەتىن جەر ءۇستى وتكەلدەرى بار، - دەلىنگەن باسقارما جاۋابىندا.
جىل باسىندا الماتىنىڭ ەكس- اكىمى ەربولات دوسايەۆ سەيفۋللين مەن جانسۇگىروۆ قيىلىسىنداعى كولىك جولايرىعىنىڭ قۇرىلىسى 2025 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا اياقتالاتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ەسكە سالايىق، بۇل جولايرىقتىڭ قۇرىلىسى 2017 -جىلى باستالعان. الايدا 259 جەر ۋچاسكەسىن ساتىپ الۋ قاجەتتىگىنە بايلانىستى جوبا ۇزاققا سوزىلدى. سوڭعى ۋچاسكە تەك 2024 -جىلدىڭ مامىر ايىندا عانا بوساتىلعان. جولايرىق تولىق ىسكە قوسىلعاننان كەيىن جانسۇگىروۆ كوشەسىمەن وتەتىن كولىك اعىنى %15- عا، ال سەيفۋللين داڭعىلى بويىنشا %20- عا ارتادى دەپ كۇتىلەدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان