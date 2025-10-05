ق ز
    08:44, 05 - قازان 2025 | GMT +5

    الماتىدا سارباز اسكەري ءبولىم عيماراتىنىڭ ءۇشىنشى قاباتىنان سەكىرىپ كەتتى

    الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە اسكەري فورما كيگەن جىگىتتىڭ جەردە قانسىراپ جاتقان ءساتى تۇسىرىلگەن ۆيدەو تارادى.

    военные солдаты әскери сарбаздар призыв әскерге шақыру
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، وقيعا الماتىداعى گوگول مەن ماسانچي كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا بولعان.

    اقپاراتتى ۇلتتىق ۇلانىنىڭ «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى راستادى.

    رەسمي مالىمەت بويىنشا، 2025 -جىلعى 4 -قازاندا 5571 اسكەري بولىمىندە مەرزىمدى قىزمەتتەگى سارباز ءۇشىنشى قاباتتان سەكىرىپ كەتكەن. ول الماتى شۇعىل مەديتسينالىق جاردەم اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلىپ، قاجەتتى كومەك كورسەتىلىپ جاتىر.

    - دارىگەرلەر وعان «بەيىمدەلۋ بۇزىلىسى» دياگنوزىن قويدى. سارباز اسكەرگە شاقىرىلماس بۇرىن جاقىن تۋىسىنان ايىرىلعان جانە اسكەري- دارىگەرلىك كوميسسيانىڭ شەشىمىن كۇتىپ جۇرگەن. كوميسسيا ونىڭ اسكەري قىزمەتتى جالعاستىرۋعا جارامدىلىعىن انىقتاۋعا ءتيىس بولعان، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.

    ۇلتتىق ۇلانىنىڭ «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى سونىمەن بىرگە بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازبالارىنان وقيعاعا وزگە ادامداردىڭ قاتىسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى. قازىر قىزمەتتىك تەكسەرىس تاعايىندالىپ، ءمان-جاي انىقتالىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ماڭعىستاۋدا وزىنە جاراقات سالعان سارباز پسيحيكالىق دەنساۋلىق ورتالىعىنا جاتقىزىلعانىن جازعان ەدىك.

