الماتىدا سارباز اسكەري ءبولىم عيماراتىنىڭ ءۇشىنشى قاباتىنان سەكىرىپ كەتتى
الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە اسكەري فورما كيگەن جىگىتتىڭ جەردە قانسىراپ جاتقان ءساتى تۇسىرىلگەن ۆيدەو تارادى.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، وقيعا الماتىداعى گوگول مەن ماسانچي كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا بولعان.
اقپاراتتى ۇلتتىق ۇلانىنىڭ «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى راستادى.
رەسمي مالىمەت بويىنشا، 2025 -جىلعى 4 -قازاندا 5571 اسكەري بولىمىندە مەرزىمدى قىزمەتتەگى سارباز ءۇشىنشى قاباتتان سەكىرىپ كەتكەن. ول الماتى شۇعىل مەديتسينالىق جاردەم اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلىپ، قاجەتتى كومەك كورسەتىلىپ جاتىر.
- دارىگەرلەر وعان «بەيىمدەلۋ بۇزىلىسى» دياگنوزىن قويدى. سارباز اسكەرگە شاقىرىلماس بۇرىن جاقىن تۋىسىنان ايىرىلعان جانە اسكەري- دارىگەرلىك كوميسسيانىڭ شەشىمىن كۇتىپ جۇرگەن. كوميسسيا ونىڭ اسكەري قىزمەتتى جالعاستىرۋعا جارامدىلىعىن انىقتاۋعا ءتيىس بولعان، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
ۇلتتىق ۇلانىنىڭ «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى سونىمەن بىرگە بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازبالارىنان وقيعاعا وزگە ادامداردىڭ قاتىسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى. قازىر قىزمەتتىك تەكسەرىس تاعايىندالىپ، ءمان-جاي انىقتالىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ماڭعىستاۋدا وزىنە جاراقات سالعان سارباز پسيحيكالىق دەنساۋلىق ورتالىعىنا جاتقىزىلعانىن جازعان ەدىك.