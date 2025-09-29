الماتىدا «رەال مادريد» توقتاعان قوناق ءۇي جانىندا جاعداي قالاي
الماتى. KAZINFORM - يسپانيالىق «رەال مادريد» كومانداسىنىڭ ويىنشىلارى نەگىزگى قۇراممەن الماتىعا كەلدى.
فۋتبول الەمىنىڭ جارىق جۇلدىزدارىنىڭ قازاقستانعا كەلۋى مەگاپوليسكە ناعىز فۋتبول مەرەكەسىن اكەلدى.
قازىر كوماندا جايعاسقان قوناق ءۇيدىڭ ماڭىندا جۇزدەگەن ادام جينالعان.
ادامداردىڭ كوپشىلىگى سۇيىكتى ويىنشىلارىنىڭ ەسىمدەرى جازىلعان پلاكاتتار ۇستاپ العان.
ەڭ ءجيى اتالاتىن ەسىمدەر - كيليان مباپپە مەن ۆينيسيۋس جۋنيور.
سونداي-اق قوناق ءۇي ماڭىندا پوليتسيا مەن كۇزەتشىلەر قوعامدىق ءتارتىپتى قاداعالاپ ءجۇر.
ىشكە بوگدە ادامدار كىرگىزىلمەيدى.
الماتى پوليتسياسى بۇل ويىن الدىندا فۋتبول جانكۇيەرلەرىنە ۇندەۋ جاسادى. قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 2,5 مىڭنان استام قىزمەتكەر تارتىلادى.
- ەرتەڭ قالامىزدا «قايرات» - «رەال مادريد» اراسىنداعى فۋتبول ماتچى ءوتىپ، ۇلكەن وقيعانىڭ ورداسىنا اينالادى. ءبىز الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلگەن جانكۇيەرلەردى كورگەنىمىزگە قۋانىشتىمىز. بۇل ءبىز ءۇشىن سپورت مەرەكەسى عانا ەمەس، الماتىنىڭ شىنايى كەلبەتىن - قوناقجايلىعىن، قۇرمەتىن جانە جوعارى مادەنيەتىن كورسەتۋگە ۇلكەن مۇمكىندىك. كوماندانى قولداڭىزدار، ءبىراق مادەنيەتتى تۇردە. قالامىزدى تازا ۇستايىق، ءبىر-بىرىمىزگە جانە قوناقتارعا قۇرمەتپەن قارايىق. سول ارقىلى الماتى مەن بۇكىل ەلىمىزدىڭ يميدجىنە ۇلەس قوسامىز، - دەدى جەرگىلىكتى پوليتسيا قىزمەتى باسقارما باستىعىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر نوعايبايەۆ.
پوليتسيا وكىلى ماتچ كۇنى قوزعالىسقا ءىشىنارا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تۇرعىنداردان مارشرۋتتارىن الدىن الا جوسپارلاۋدى، ۋاقىتشا ءىس-شاراعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى جانە كوشەدە، كولىكتە ءارى ستاديوندا ءتارتىپتى قاتاڭ ساقتاۋدى سۇرايدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «رەال مادريد» الماتىعا كەلگەنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان