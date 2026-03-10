الماتىدا قىزدار شەرۋى ءوتىپ، قازاقستاندىقتاردى رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا ۇندەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جاڭا ادامدار قىزدار شەرۋىن وتكىزدى. اكسيا قاتىسۋشىلارى «مەنىڭ داۋىسىم - مەنىڭ كۇشىم» دەپ، ازاماتتاردى ەل بولاشاعىنا قاتىستى شەشىم قابىلداۋعا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى.
بەلسەندى قىزداردىڭ شەرۋىن داۋىلپازدار ريتمى سۇيەمەلدەپ، اكسيانىڭ كورنەكى ءارى دىبىستىق سيمۆولىنا اينالدى. بۇل ريتم قازاقستاندىقتاردى ازاماتتىق بەلسەندىلىك تانىتىپ، 15 -ناۋرىزدا وتەتىن جاڭارتىلعان كونستيتۋتسيا بويىنشا رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا ۇندەدى.
اكسيا ءار داۋىستىڭ ماڭىزىن ەسكە سالدى. بەلسەندىلەردىڭ ايتۋىنشا، تاريحتا ايەلدەردىڭ قوعامدىق بەلسەندىلىگى كوپتەگەن ەلدە ازاماتتىق قۇقىقتاردىڭ كەڭەيۋىنە ىقپال ەتكەن ماڭىزدى فاكتورلاردىڭ ءبىرى بولدى. بۇل مىسال ازاماتتاردىڭ بەلسەندى ۇستانىمى قوعامداعى وزگەرىستەرگە اسەر ەتىپ، ونىڭ دامۋىنا ىقپال ەتە الاتىنىن كورسەتەدى.
شەرۋگە قاتىسقان بەلسەندى قىزدار 2022 -جىلعى رەفەرەندۋمنان كەيىن قازاقستان جاڭا دامۋ باعدارىن - ادىلەتتى قازاقستان باعىتىن بەكىتكەنىن اتاپ ءوتتى. وسى ۋاقىت ىشىندە زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتتارىنا، جاۋاپكەرشىلىككە، ادامعا قۇرمەتكە، تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىقپەن كۇرەسكە جانە ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا دەگەن نازار كۇشەيدى. قوعام تالاپشىل بولىپ، قوعامدىق ماسەلەلەردى تالقىلاۋ مەن شەشۋگە بەلسەندى قاتىسا باستادى.
- بۇگىن جاڭا ادامداردىڭ قىزدارى ازاماتتىق داۋىستىڭ كۇشى مەن ماڭىزىن ەسكە سالىپ، بارلىق قازاقستاندىقتى رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ قۇقىعىن پايدالانۋعا شاقىرادى. بۇگىن داۋىلپازدار ەل تاڭداعان وزگەرىستەر ريتمىندە سوعىلادى. ەلدىڭ بولاشاعى وزدىگىنەن تۋىندامايدى، ونى ءوز مەملەكەتىنىڭ تاعدىرىنا جاۋاپكەرشىلىك الىپ، بەلسەندى قاتىساتىن ادامدار قۇرادى،- دەدى جاڭا ادامدار قوزعالىسىنىڭ كوشباسشىسى اسەل بادەنوۆا.
شەرۋ زاڭ مەن ءتارتىپتى ساقتاۋ اياسىندا قالا سىرتىندا وتكىزىلدى.
ايتا كەتەلىك الماتىدا 15 -ناۋرىز قوعامدىق كولىك تەگىن بولادى.