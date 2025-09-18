16:05, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
الماتىدا قايرات ساتىبالدىنىڭ ۇلىنا تيەسىلى «بايسات» بازارى ساتىلىمعا شىعارىلدى
الماتى. KAZINFORM - قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى E- Qazyna پورتالىندا «بايسات» كوتەرمە-بولشەك ساۋدا ورتالىعى اشىق ەلەكتروندىق ساۋداعا قويىلعانىن حابارلادى.
اۋكسيون 2025 -جىلدىڭ 18- قاراشاسىندا ساعات 10:00 وتەدى. باستاپقى باعا: 28639882000,00 تەڭگە.
- اۋكسيون اشىقتىق پەن ءادىل باسەكەلەستىك قاعيداتتارىنا سايكەس وتكىزىلەدى. اكتيۆتەردى ساتۋ «قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسىنىڭ» قىزمەتى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلادى. تۇسكەن قاراجات ارنايى مەملەكەتتىك قورعا اۋدارىلىپ، قوعام يگىلىگى ءۇشىن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار جوبالارعا جۇمسالادى، - دەپ حابارلادى قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلدىڭ قاڭتارىندا قايرات ساتىبالدىنىڭ ۇلىنا تيەسىلى «بايسات» بازارىنىڭ ءبىر بولىگى مەملەكەتكە قايتارىلعان بولاتىن.