الماتىدا قارجى پيراميدالارىنىڭ 7,7 ميلليارد تەڭگەسى بۇعاتتالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 2025 -جىلدىڭ 7 ايىندا 1 مىڭنان استام ادام زارداپ شەككەن 10 الاياقتىق جوبا توقتاتىلدى.
الماتى قالاسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى سابىرعالي بالعالي ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، ينتەرنەتتە الاياقتىقتى ناسيحاتتاۋعا قارسى كۇرەسەتىن ماڭىزدى قۇرالدىڭ ءبىرى - «كيبەرباقىلاۋ» اقپاراتتىق جۇيەسى ارقىلى 846 جارنامالىق سىلتەمە بۇعاتتالعان. ودان بولەك جىل باسىنان بەرى دەپارتامەنت قالا بويىنشا قارجى پيراميداسىن ۇيىمداستىرعان 10 جۇيەنىڭ جولىن كەستى. ونىڭ ىشىندە 6 قىلمىستىق ءىس سوتقا جىبەرىلدى.
تەرگەۋ بارىسىندا 7,7 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە پيراميدا ۇيىمداستىرۋشىلارىنىڭ بانك شوتىنا، جىلجىمالى جانە جىلجىمايتىن مۇلكىنە تىيىم سالىندى.
- مىسالى، «ءۇيلى بولايىق» دەيتىن جالعان الەۋمەتتىك جوبانىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى. ولار ءوزىن قايىرىمدىلىقپەن اينالىساتىن تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسى رەتىندە كورسەتىپ، پايىزسىز ءبولىپ تولەۋ ارقىلى ءۇي الىپ بەرەمىز، سالىم سوماسىنىڭ %15- 30 مولشەرىندە تابىس تاباسىزدار دەپ الداپ، وسى جۇيەگە ادام تارتقاندارعا بونۋس بەرمەك بولعان. ءبىراق اقشانىڭ ءبارى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ جەكە شوتىنا ءتۇسىپ، قوردىڭ ەسەپشوتىن مۇلدەم قولدانباعان. ولار ءسويتىپ 515 سالىمشىدان 50 ميلليون تەڭگەدەن استام قارجى جيناعان. قازىر كۇدىكتىنىڭ بانك شوتىنا تىيىم سالىنىپ، وعان قاتىستى ەلدەن شىقپاۋ تۋرالى قولحات تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى، - دەدى سابىرعالي بالعالي ۇلى.
سونىمەن قاتار ول قازىرگى ۋاقىتتا «Warner Bros» ،«Roborock» جانە «NFT+TRX» اتاۋىمەن تاعى ءۇش جۇيەگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس تەرگەلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر، ناتيجەسىن ۋاقتىلى جاريالاپ وتىرامىز. قارجى پيراميداسىنا ءار ادام ءوز ەركىمەن جانە زاڭ اياسىنان تىس كىرەدى. سوندىقتان سالعان اقشاڭىزدى قايتارۋعا ەشكىم كەپىلدىك بەرمەيدى. دەگەنمەن كەي جابىرلەنۋشىلەردىڭ اقشاسى قايتارىلدى. شىعىندى وتەۋ تۋرالى شەشىمدى تەك سوت قابىلدايدى، - دەدى سابىرعالي بالعالي ۇلى.
الماتى قالاسىنىڭ ەكونوميكالىق تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتى كۇماندى ۇيىمدارعا بايلانىستى جىبەك جولى داڭعىلى، 127- مەكەنجايى بويىنشا نەمەسە 1458 نومىرىندەگى Call-ورتالىققا جەدەل تۇردە حابارلاسۋدى ءوتىندى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا «Matic Basket» قارجى پيراميداسى 2 مىڭ ادامنىڭ 80 ميلليون تەڭگەسىن قولدى ەتكەنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان