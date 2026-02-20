الماتىدا ەندى دروندار قوقىس تاستاپ، تۇكىرگەن تۇرعىندارعا ەسكەرتۋ جاسايدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قۇقىق بۇزۋدىڭ الدىن الۋ جۇيەسىنە سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جالعاسىپ جاتىر. ەندى دروندار تەك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى تىركەپ قانا قويماي، ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە تۇرعىندارعا زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتىپ وتىرادى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى جارىق دابىل ەلەمەنتتەرىمەن جانە پروفيلاكتيكالىق حابارلامالار تاراتاتىن داۋىس زورايتقىش قۇرىلعىلارمەن جابدىقتالعان.
ولار قوعامدىق كەڭىستىكتەردى، جاياۋ جۇرگىنشىلەر ايماقتارىن، اۋلالاردى جانە ادام كوپ شوعىرلاناتىن ورىنداردى پاترۋلدەيدى.
قوقىس تاستاۋ، قوعامدىق ورىندا تۇكىرۋ، ۇساق بۇزاقىلىق جاساۋ نەمەسە جولدى بەلگىلەنبەگەن جەردەن كەسىپ ءوتۋ سياقتى قۇقىق بۇزۋ انىقتالعان جاعدايدا، ازاماتتارعا دەرەۋ داۋىستىق ەسكەرتۋ جاسالادى. قۇرىلعىلار جازالاۋشى ەمەس، الدىن الۋ قۇرالى رەتىندە جۇمىس ىستەيدى.
الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى سەرىك شۋمايەۆ جوبانىڭ باستى ماقساتى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى تىركەۋ ەمەس، ولاردىڭ الدىن الۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى تىركەۋ عانا ەمەس، ەڭ الدىمەن ولاردىڭ الدىن الۋ. داۋىس زورايتقىشپەن جابدىقتالعان دروندار قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا جەدەل ارەكەت ەتۋگە جانە ازاماتتارعا ءتارتىپ ەرەجەلەرىن بىردەن ەسكە سالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل - قوعامدىق ءتارتىپ مادەنيەتىن قالىپتاستىراتىن زاماناۋي پروفيلاكتيكالىق قۇرال، - دەدى ول.
پوليتسيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، دروندار قولجەتىمدىلىگى شەكتەۋلى اۋماقتاردى دا قامتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار قوسىمشا ناريادتار سانىن ارتتىرماي-اق باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە جاعداي جاسايدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى پوليتسياسى قوعامدىق جانە جول قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ، سونداي- اق قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى قولدانىلىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدى.
اۆتور
مەيىرمان لەس