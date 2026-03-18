الماتىدا ناۋرىز مەيرامىندا قايدا بارۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 14-ناۋرىزدان باستاپ «ناۋرىزناما» تۇجىرىمداماسى اياسىندا ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان اۋقىمدى مادەني-كوپشىلىك ءىس-شارالار ءوتىپ جاتىر. بيىل قالا بويىنشا 200 دەن استام ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلعان.
مەرەكەلىك نەگىزگى الاڭدار - استانا الاڭى، اباي الاڭى، جىبەك جولى داڭعىلىنىڭ جۇرگىنشىلەر ايماعى جانە پانفيلوۆ كوشەسى.
اۋداندارداعى مەرەكەلىك ورىندار:
الاتاۋ اۋدانى - ALMATY ARENA سپورت كەشەنىنىڭ الدىنداعى الاڭ (21-ناۋرىز، 11:00-16:30)
المالى اۋدانى - م. گاندي اتىنداعى ساياباق (21-ناۋرىز، 12:00-16:00)
اۋەزوۆ اۋدانى - سايران كولىنىڭ باتىس جاعالاۋى (21-ناۋرىز، 11:00-16:30)
بوستاندىق اۋدانى - تۇڭعىش پرەزيدەنت ساياباعى (21- 22-ناۋرىز، 13:00-16:00)
جەتىسۋ اۋدانى - الماتى يپپودرومى (21-ناۋرىز، 11:00-17:00)
مەدەۋ اۋدانى - پۋشكين كوشەسىندەگى جۇرگىنشىلەر اللەياسى (21-ناۋرىز، 11:00-15:00)
تۇركسىب اۋدانى - س. سەيفۋللين اتىنداعى ساياباق (21-ناۋرىز، 10:00-16:00)
ناۋرىزباي اۋدانى - №221-مەكتەپ اۋماعى (21-ناۋرىز، 11:00-16:30)
نەگىزگى مەرەكەلىك ءىس- شارالار 21-23-ناۋرىز ارالىعىندا وتەدى. بۇل كۇندەرى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ارنالعان كەڭ اۋقىمدى مەرەكەلىك باعدارلاما ۇسىنىلادى: كونسەرت، تەاترلاندىرىلعان قويىلىم، كورمە، مادەنيەت قايراتكەرلەرىمەن كەزدەسۋ، سونداي- اق قازاق حالقىنىڭ ءداستۇرلى سالت- ءداستۇرى كورسەتىلەدى.
21-ناۋرىز
21-ناۋرىز قالانىڭ باستى مەرەكەلىك ورنى - استانا الاڭى كوكتەمگى كوڭىل كۇيدىڭ، مادەنيەت پەن ەرەكشە ەموتسيانىڭ ورتالىعىنا اينالادى. ساعات 11:00-دەن 22:00-گە دەيىن مۇندا مۋزىكا، تەاتر، ونەر جانە مادەنيەت قايراتكەرلەرىمەن كەزدەسۋدى توعىستىرعان اۋقىمدى مەرەكەلىك باعدارلاما وتەدى.
تاڭنان باستاپ قوناقتار مازمۇندى كونسەرتتىك باعدارلاما، كوركەم تەاترلاندىرىلعان قويىلىم مەن ۇلتتىق داستۇرلەر مەن زاماناۋي شىعارماشىلىقتىڭ بايلىعىن تانىتاتىن تاقىرىپتىق كورمەگە كۋا بولادى. الاڭ كەڭىستىگى ءتۇرلى ينتەراكتيۆتى ايماقتار ارقىلى جاندانا تۇسەدى.
بۇل كۇنى وتاندىق ەسترادا جۇلدىزدارى قاتىساتىن گالا- كونسەرت بولادى. ساحنادا مەدەۋ ارىنبايەۆ، ساكەن مايعازييەۆ، نۇرجان كەرمەنبايەۆ، ەرنار ايدار، جارقىناي حانايىم، الەن سامىقەنوۆ، ابىك جەكسەن، جۇلدىز ءومىرعالي، دينايا، سالتانات باقايەۆا، ءمولدىر اۋەلبەكوۆا، اسەت ەسجان، ازىمبەك بايلين، ەردەن جاقسىبەك، مۇحتار حانزادا، نۇرسۇلتان نۇربەرديەۆ، تالعات كۇزەمبايەۆ، نۇرمۇحاممەد جاقىپ، سونداي-اق «دوس-مۇقاسان»، «ۇلىتاۋ»، «KeshYOU» جانە «الاش ۇلى» توپتارى ونەر كورسەتەدى.
كەشتىڭ شارىقتاۋ شەگى - ارنايى قوناق رەتىندە ازەربايجاندىق ءانشى روزا زەرگەرلي ونەر كورسەتەدى.
استانا الاڭىندا 6 تاقىرىپتىق كيىز ءۇي تىگىلەدى:
• «ۇلى دالا اۋەنى» كيىز ءۇيى - مۇندا اباي، جامبىل، دينا، اقان سەرى، ءبىرجان سال سىندى كورنەكتى تۇلعالاردىڭ مۋزىكالىق اسپاپتارىنىڭ ەكسپوزيتسيالارى (كوشىرمەلەرى) ۇسىنىلادى.
• روبو- كيىز ءۇي - كەلۋشىلەر نازارىنا پيكسەلدەر ارقىلى بەينە جاسايتىن، قاعاز ۇشاقتاردى ۇشىراتىن، تۋرنيككە تارتىلاتىن روبوتتار، سونداي-اق دۇنيەجۇزىلىك عارىش وليمپياداسىنا دايىندالعان زىمىران ۇلگىلەرى تانىستىرىلادى.
• DIGITAL 360 كورىنىس كيىز ءۇيى - اينالمالى جانە ەدەندىك LED- ەكراندارمەن، ارنايى دىبىستىق ەففەكتىلەرمەن جابدىقتالعان كەڭىستىك. مۇندا كەلۋشىلەر شىمبۇلاقتاعى قاردىڭ سىقىرىن ەستىپ، ەكراننان تاۋ بەتكەيىندە سىرعاناپ جۇرگەن سنوۋبوردشىلار مەن قار بارىسىن كورە الادى. قوناقتار مەدەۋ مەن شىمبۇلاقتىڭ كوركەم تابيعاتىمەن، ساق قورعاندارىمەن، قالانىڭ ۇزدىك مەيرامحانالارىمەن ۆيرتۋالدى تۇردە تانىسىپ، الماتىلىق اپورت - سيۆەرس الماسىنىڭ تاريحى تۋرالى بىلە الادى.
• «ساق مۇراسى» ارحەولوگيالىق كيىز ءۇيى - قىرىم التىنبەكوۆ نەگىزىن قالاعان عىلىمي- رەستاۆراتسيالىق زەرتحانانىڭ سۋرەتشى-رەستاۆراتورى دايىنداعان عىلىمي رەكونسترۋكتسيالار كورمەسى ۇسىنىلادى. ەكسپوزيتسيا ساق ءداۋىرىنىڭ ارحەولوگيالىق مۇراسىنا ارنالعان.
• «ءداستۇر كودى» ەتنو- ديزاين كيىز ءۇيى - الماتىلىق شەبەر، ءداستۇرلى «ءبىز كەستە» ونەرىنىڭ وكىلى زەينەلحان مۇحامەدجان ۇلىنىڭ تۋىندىلارى، ەتنو-ديزاينەر ايدا كاۋمەنوۆانىڭ توپتامالارى جانە الماتى مۋزەيى قورىنان زەرگەرلىك بۇيىمدار قويىلادى.
• «مۇرا» ۇلتتىق مادەنيەت كيىز ءۇيى - مۇندا ۇلى قازاق اقىندارىنا ارنالعان تەاترلاندىرىلعان كورىنىس پەن پوەتيكالىق قويىلىم ۇسىنىلادى.
مەرەكەلىك كوڭىل كۇي اباي الاڭىن دا قامتيدى. مۇندا 21-ناۋرىز كۇنى ساعات 12:00-دەن 22:00-گە دەيىن قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ارنالعان مازمۇندى ءارى اۋقىمدى باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.
كۇنى بويى قوناقتار مادەني، ويىن-ساۋىق جانە سپورتتىق ءىس-شارالارعا كۋا بولادى. الاڭ مەرەكەلىك رۋحتى سەزىنگىسى كەلەتىندەردىڭ باسىن قوساتىن ورتالىققا اينالىپ، مۇندا ءتۇرلى كورمەلەر، فەستيۆالدەر، ينتەراكتيۆ بەلسەندىلىكتەر، سپورتتىق ويىندار مەن كوپشىلىك سەرۋەندەر وتەدى.
ساحنادا ايگۇل ۇلكەنبايەۆا، Arkaiym توبى، Il canto جانە La Bella كۆارتەتتەرى، ءمولدىر اۋەلبەكوۆا، نۇرسۇلتان نۇربەرديەۆ، سونداي-اق زاماناۋي ورىنداۋشىلار Kyle ruh ،Nurbullin، ءسابيرا سادىرقوجايەۆ، ايبار سانباي، «اگۋگاي» انسامبلى، «ساردار» ەتنو-انسامبلى، «ساق» توبى، Nursad ،Aikentai ،AyaFUNK ،Astra ،Moonlight ،Amalyat، «الفا» توبى جانە Ayree ونەر كورسەتەدى.
سونىمەن قاتار 21-23-ناۋرىز اباي الاڭىندا تۇركى الەمى حالىقتارىنىڭ كورمە-جارمەڭكەسى وتەدى. تۇركيا، ازەربايجان، تاجىكستان، وزبەكستان، قىرعىزستان جانە قازاقستاننان كەلگەن قولونەر شەبەرلەرى بىرەگەي بۇيىمدارىن ۇسىنادى. كورمە-جارمەڭكەدە قوناقتار ازەربايجاننىڭ قولمەن توقىلعان كىلەمدەرى مەن ۆيتراجدىق ورنەكتەرىن، تۇركيانىڭ ايگىلى كەراميكاسىن، وزبەكستاننىڭ ريشتان كوگىلدىر كەراميكاسىن، تاجىكستاننىڭ سيۋزانە جانە چاكان بۇيىمدارىن، قىرعىزستاننىڭ كيىزدەن جاسالعان شىرداقتارىن، سونداي- اق قازاقستاننىڭ تەكەمەت، باسقۇر، قۇراق بۇيىمدارى مەن زەرگەرلىك ونەر تۋىندىلارىن جانە باسقا دا ۇلتتىق مۇرالاردى تاماشالاي الادى.
قالانىڭ ەڭ كورىكتى جۇرگىنشىلەر ايماقتارىنىڭ ءبىرى جىبەك جولى - پانفيلوۆ كوشەلەرى بويىن دا مەرەكەلىك كوڭىل كۇي كەرنەيدى. مۇندا 21-23-ناۋرىز ساعات 11:00-دەن 19:00-گە دەيىن قوناقتارعا ارنالعان جارقىن ءارى سەرپىندى باعدارلاما ۇسىنىلادى.
كۇنى بويى بۇل كەڭىستىك زاماناۋي جانە ءداستۇرلى ونەر توعىسقان ەرەكشە الاڭعا اينالادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن ءتۇرلى مازمۇندى بەلسەندىلىكتەر ۇيىمداستىرىلادى.
كەلۋشىلەردى Robo DJ-دىڭ ەرەكشە شوۋى، Serpin ەتنو-فولكلورلىق انسامبلىنىڭ ورىنداۋىنداعى «NAURYZ: Qazaq Sound» كونسەرتتىك باعدارلاماسى كۇتەدى. كۇننىڭ شارىقتاۋ شەگى - اسەرلى «Dream Light» جارىق شوۋى بولماق.
21-22-ناۋرىز (10:00-18:00) ارباتتا ءداستۇرلى «كىتاپfest-2026» كىتاپ فەستيۆالى وتەدى. وندا 40 باسپانىڭ تاڭداۋلى تۋىندىلارى ۇسىنىلىپ، بەلگىلى جازۋشىلارمەن ادەبي كەزدەسۋ، سونداي- اق ۇلتتىق جانە شىعارماشىلىق باعىتتاعى شەبەردىڭ ساباقتارى ۇيىمداستىرىلادى. فەستيۆالدىڭ باستى ەرەكشەلىگى، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىندا قۇرىلعان Smart Yurt كيىز ءۇيى.
21-23-ناۋرىز ارالىعىندا پانفيلوۆ جۇرگىنشىلەر كوشەسىندە زاماناۋي قازاقستاندىق سۋرەتشىلەردىڭ كەسكىندەمە جانە فوتوسۋرەت ونەرىن بىرىكتىرگەن اشىق اسپان استىنداعى اۋقىمدى كورمە ۇيىمداستىرىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى بەلگىلى قازاقستاندىق قىلقالام شەبەرلەرىنىڭ تۋىندىلارىن تاماشالاي الادى. بۇل جۇمىستاردا قازاق حالقىنىڭ ءداستۇرى مەن تۇرمىسى، كوشپەلى مادەنيەت، دالا بەينەسى مەن كۇندەلىكتى ءومىر كورىنىستەرى كوركەم ءارى تەرەڭ بەينەلەنگەن.
سونداي-اق وسى كۇندەرى مۇندا «ۇلى دالانىڭ عاجايىپتارى» اتتى رەسپۋبليكالىق ەتنو-كورمە وتەدى. كورمەدە قازاقستاندىق اۆتورلاردىڭ ءداستۇر، مادەنيەت، تابيعات جانە ەتنيكالىق مۇرانى بەينەلەيتىن فوتوسۋرەتتەرى ۇسىنىلادى. ەكسپوزيتسيا ەلىمىزدىڭ باي مادەني مۇراسىن جەتەكشى فوتوگرافتاردىڭ وبەكتيۆى ارقىلى تانىپ- بىلۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
وسى الاڭدا تۇرعىندار مەن قوناقتار ءۇشىن زاماناۋي ينتەراكتيۆتى اللەيا ۇسىنىلادى: LED-ەكرانداردا «جەتى قازىنا» سيمۆولدارى كورسەتىلىپ،-ناۋرىز مەرەكەسىنىڭ باعدارلاماسى تانىستىرىلادى جانە قالاداعى نەگىزگى لوكاتسيالار بويىنشا ناۆيگاتسيا قامتاماسىز ەتىلەدى. سونىمەن قاتار «Almaty AI - بولاشاققا ساياحات» اتتى LED-تۋننەل جۇمىس ىستەيدى. بۇل الماتى قالاسىن جاساندى ينتەللەكت كوزقاراسىمەن تانىتاتىن بىرەگەي كەڭىستىك. بۇدان بولەك، اشىق اسپان استىندا «حالىقتىق كاراوكە» فورماتىنداعى 4 كاراوكە الاڭى ۇيىمداستىرىلادى.
22-ناۋرىز
22-ناۋرىز ساعات 11:00-دەن 22:00-گە دەيىن استانا الاڭىندا اۋقىمدى مەرەكەلىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى. باعدارلاما اياسىندا كونسەرتتىك قويىلىم، كوپشىلىك سەرۋەن، كورمە جانە وزگە دە مادەني ءىس- شارالار وتەدى.
كونسەرتتىك باعدارلامادا الىشەر كارىموۆ، مارسەل، Turar ،Belluci، نۇرجان اباي، اجار نازار، ءىلياس قابدىراي، Ray ،Baha ،Sanzhar Jumasitov ،Astra، Zhenis، جاسۇلان كوپبەرگەن جانە باسقا دا ونەر جۇلدىزدارى ساحنا تورىنەن كورىنەدى.
سول كۇنى ساعات 11:00-دەن 21:30-عا دەيىن اباي الاڭىندا دا كەڭ اۋقىمدى مەرەكەلىك باعدارلاما ۇسىنىلادى. مۇندا كونسەرت، حالىقتىق سەرۋەن مەن كورمە ۇيىمداستىرىلادى.
اباي الاڭىندا «دوس-مۇقاسان» توبى، الىشەر قونىسبايەۆ، بالجان بيداش، ايقىن تولەپبەرگەن، ءالي وقاپوۆ، نۇرجان كەرمەنبايەۆ، «KeshYOU» توبى، Ademi ،Axallek جانە وزگە دە ورىنداۋشىلار ونەر كورسەتەدى.
جىبەك جولى - پانفيلوۆ جۇرگىنشىلەر ايماعىندا ساعات 12:30-دان 19:00-گە دەيىن «جەلدىرمە» ءداستۇرلى مۋزىكا كونسەرتى، قۋىرشاق تەاترىنىڭ قويىلىمدارى، Robo DJ شوۋى جانە «Dream Light» جارىق شوۋى ۇيىمداستىرىلادى.
23-ناۋرىز
23-ناۋرىز استانا الاڭىندا مەرەكەلىك باعدارلاما ساعات 11:00-دەن 18:00-گە دەيىن جالعاسادى. ساحنادا ديدار كادەن، سايا ماحامبەت، ءداۋىت تۇرعىنالى، بالاۋسا ەرعالينا، ايدار ابدراحمانوۆ، جاقىپ نۇرمۇحاممەد، مايدان ايماۋىت، بوستان نۇرداۋلەت، تۇردالى داستان جانە كوپجانرلى «پاراسات» ەتنو-انسامبلى ونەر كورسەتەدى.
اباي الاڭىندا ساعات 11:00-دەن 21:30-عا دەيىن اۋقىمدى مەرەكەلىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى. باعدارلاما اياسىندا كونسەرت، كوپشىلىك سەرۋەن، كورمە جانە باسقا دا مادەني ءىس- شارالار وتەدى.
كونسەرتتە روزا رىمبايەۆا، ايدانا مەدەنوۆا، جۇبانىش جەكسەن ۇلى، Dakelot ،Sanzhar ،404 توبى، «دەرۆيشي» انسامبلى، «دۋداراي» توبى، تىلەك بازاروۆ، رانو، بوتاگوز عازيز قىزى، «تۇمار» توبى، «جۇمىر قىلىش» توبى، ەرسۇلتان ستامعازيەۆ، بولات قۇسايىنوۆ، الۋا ەربولات قىزى جانە وزگە دە ارتيستەر ونەر كورسەتەدى.
جىبەك جولى - پانفيلوۆ جۇرگىنشىلەر ايماعىندا ساعات 12:00-دەن 19:00-گە دەيىن ءتۇرلى ءىس- شارالار ۇيىمداستىرىلادى: قۋىرشاق تەاترىنىڭ قويىلىمدارى، Robo DJ شوۋى جانە «Dream Light» جارىق شوۋى وتەدى.
سونىمەن قاتار 21-25-ناۋرىز ارالىعىندا «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترى اۋماعىندا (نۇركەنت شاعىناۋدانى، 6) كوشپەلى شاپيتو فورماتىنداعى «ناۋرىز شوۋ» تسيركتىك باعدارلاماسى وتەدى.
باعدارلاماعا رەسەي، ۋكراينا جانە قازاقستاننان كەلگەن ۇزدىك ارتيستەر قاتىسادى: گيمناستار، اكروباتتار، ۇيرەتىلگەن يتتەر، ەكۆيليبريستەر مەن اۋە گيمناستارى ونەر كورسەتەدى. سونداي-اق تسيركتىك قويىلىمعا مۇرات مۇتىرعانوۆ قاتىسادى.
21-23-ناۋرىز ارالىعىندا الماتى قالاسى مۋزەيلەر بىرلەستىگى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ورتالىق مۋزەيى مەتروپوليتەن بەكەتتەرىندە فوتوكورمە ۇيىمداستىرادى.-ناۋرىز مەيرامىن مەرەكەلەۋ اياسىندا جولاۋشىلارعا قازاق حالقىنىڭ ءداستۇرى مەن مادەنيەتىن بەينەلەيتىن فوتوسۋرەتتەر ۇسىنىلادى.
جەراستى كولىگىنىڭ جولاۋشىلارى فوتوكورمە ارقىلى قازاقستاننىڭ تاريحى مەن ۇلتتىق مۇراسىمەن جاقىنىراق تانىسا الادى.
فوتوكورمە «جىبەك جولى»، «المالى»، «سايران»، «سارىارقا» بەكەتتەرىندە ساعات 09:00-دەن 21:00-گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى.
