الماتىدا مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى كىتاپحانا اشىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى كىتاپحانانىڭ سالتاناتتى اشىلۋى ءراسىمى ءوتتى.
ءىس- شاراعا ەلدىڭ مادەنيەت پەن ادەبيەت سالاسىنىڭ كورنەكتى وكىلدەرى قاتىستى. سونىمەن قاتار «مۇحتار اۋەزوۆتىڭ قازاقستان مادەنيەتى مەن ادەبيەتىنىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسى» تاقىرىبىنداعى دوڭگەلەك ۇستەل ۇيىمداستىرىلدى. قاتىسۋشىلارعا جازۋشىنىڭ نەمەرەسى زيفا-الۋا اۋەزوۆا بەينەجولداۋ ارقىلى قۇتتىقتاۋ ءبىلدىردى.
سالتاناتتى ءراسىم كەزىندە مۇرات اۋەزوۆتىڭ جەكە مۇراعاتىنان الىنعان كىتاپتار الماتى قالاسىنىڭ ورتالىقتاندىرىلعان كىتاپحانا جۇيەسىنە تاپسىرىلدى. سونداي-اق الكەي مارعۇلاننىڭ بۇرىن جاريالانباعان «مۇحتار اۋەزوۆ تۋرالى ەستەلىكتەر» اتتى كىتابىنىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى.
- مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى كىتاپحانانىڭ اشىلۋى - رۋحانيات سالاسىنداعى ماڭىزدى وقيعا. بۇل ورىن ۇلى جازۋشىنىڭ مۇراسىن ۇلىقتاپ قانا قويماي، ۇلتتىق ادەبيەت پەن مادەنيەتتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەتىن رۋحاني ورتالىققا اينالادى. مۇحتار اۋەزوۆتىڭ مۇراسى - حالقىمىزدىڭ رۋحاني بايلىعىنىڭ التىن تىرەگى. وسىنداي ورتالىقتار بۇل بايلىقتى كەلەر ۇرپاققا جەتكىزەتىن سەنىمدى كوپىر بولماق، - دەدى قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ ءتوراعاسى مەرەكە قۇلكەنوۆ.
جاڭا مادەني نىسان ىشىندە مۇحتار اۋەزوۆ پەن مۇرات اۋەزوۆكە ارنالعان مەموريالدىق زال اشىلدى. ەكسپوزيتسيادا جازۋشىنىڭ جەكە زاتتارى، سيرەك كەزدەسەتىن ەستەلىك بۇيىمدار مەن مۇراعاتتىق بەينەماتەريالدار قويىلعان. كىتاپحاناعا كەلۋشىلەر مۇندا ۇلى جازۋشىنىڭ ءومىرى جانە شىعارماشىلىعىمەن تانىسا الادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ينتەراكتيۆتى ايماقتارى بار زاماناۋي بالالار كىتاپحاناسى اشىلاتىنىن جازعانبىز.