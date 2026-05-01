الماتىدا ەكى كۇننىڭ بىرىندە اۋا ساپاسى ناشارلايدى - مامان
الماتى. KAZINFORM - وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە الماتىداعى اۋا ساپاسىنا قاتىستى قوعامدىق مونيتورينگ ناتيجەلەرى تانىستىرىلدى.
Almaty Air Initiative قورىنىڭ ديرەكتورى جۇلدىز ساۋلەبەكوۆانىڭ ايتۋىنشا، بيىل 4 ايدىڭ 52 كۇنىندە اۋا لاستانۋىنىڭ جوعارى دەڭگەيى تىركەلگەن. بۇل شامامەن ءار ەكىنشى كۇنى اۋا ساپاسىنىڭ ناشارلاعانىن كورسەتەدى. ال نەبارى 19 كۇندە عانا اۋا تازا دەڭگەيدە بولعان. كەيىنگى ايلاردا PM2.5 ۇساق بولشەكتەرىنىڭ ورتاشا كونتسەنتراتسياسى 44,5 م ك گ/كۆپمەتىر دەڭگەيىنە جەتىپ، ۇسىنىلعان نورمادان ايتارلىقتاي اسىپ كەتكەن.
مونيتورينگ جۇرگىزۋ ماقساتىندا Almaty Air Initiative قورى قالا بويىنشا 170 ارنايى داتچيك ورناتقان، ولاردىڭ دەرەكتەرى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە قولجەتىمدى. جاقىن ارادا تاعى 30 گاز داتچيگىن ىسكە قوسۋ جانە موبيلدى ولشەۋلەر جۇرگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- زەرتتەۋ ناتيجەلەرى كولىك فاكتورىنا ەرەكشە نازار اۋدارۋدى قاجەت ەتەتىنىن كورسەتتى. اتاپ ايتقاندا، ازوت ديوكسيدىنىڭ (NO₂) دەڭگەيى بەلگىلەنگەن نورمادان تۇراقتى تۇردە جوعارى. قالاداعى اۆتوكولىكتەردىڭ %55- دان استامى 10 جىلدان اسقان، ال ەكولوگيالىق ساناتى تومەن كولىكتەر اۋاداعى زيان قوسپالاردىڭ %80- ىن شىعارادى، - دەدى ول.
جۇلدىز ساۋلەبەكوۆا جۇك كولىكتەرىنىڭ ۇلەسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى: ولار زياندى بولشەكتەردىڭ %64- ىن شىعارادى. ورتا ەسەپپەن ءبىر جۇك كولىگىنىڭ زيانى 20 جەڭىل اۆتوكولىككە تەڭ كەلەدى.
مامان سوزىنشە، حالىقارالىق تاجىريبە ءتيىمدى شەشىمدەر قاتارىندا كومىردەن تازا ەنەرگياعا كوشۋ، كولىك شىعارىندىلارىن ازايتۋ، مونيتورينگ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جانە تومەن ەميسسيالى ايماقتاردى كەزەڭ- كەزەڭىمەن ەنگىزۋ ءتيىمدى ەكەنىن كورسەتكەن.
— بۇل تاجىريبە جيناقتالىپ، قالا ءۇشىن ۇسىنىس تۇرىندە بەرىلەدى. قوعامدىق باستامالار مەن اشىق دەرەكتەر ءتيىمدى ەكولوگيالىق ساياسات قالىپتاستىرۋدا جۇيەلى ءرول اتقارادى، دەرەكتەر، قوعامدىق سۇرانىس جانە باسقارۋشىلىق شەشىمدەر اراسىنداعى بايلانىستى قامتاماسىز ەتەدى، — دەدى Almaty Air Initiative قورىنىڭ ديرەكتورى.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا الماتى ءماسليحاتى اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋ قاعيدالارىن بەكىتتى.
بيىل 28- ساۋىردەن باستاپ الماتىدا «ەكولوگيالىق ايماق» پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە قوسىلدى. سىناق كەزەڭى 2026 -جىلى 31 -جەلتوقسانعا دەيىن جالعاسادى.
اۆتور
دوسبول اتاجان