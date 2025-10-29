الماتىدا كولىكتەرگە ارنالعان شەكتەۋ تۋرالى نە بەلگىلى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اۋاسىن تازارتۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى ازىرلەندى. جوبا اشىق ن ق ا سايتىندا تالقىلاندى. كەيىن الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىگى اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋ قاعيدالارىنىڭ جوباسىنا قاتىستى قوسىمشا تۇسىنىكتەمە بەردى.
جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس، قالادا تومەن شىعارىندىلار ايماقتارىن (Low Emission Zones, LEZ) قۇرۋ جوسپارلانعان. مۇنداي ايماقتاردا ەكولوگيالىق كلاسى تومەن اۆتوكولىكتەردىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى جانە ول اقىلى بولادى. قالا اكىمدىگى جوبا قازان ايىنان باستاپ پيلوتتىق رەجيمدە الدىمەن ورتالىق كوشەلەردە ىسكە قوسىلاتىنىن حابارلاعان ەدى.
وسى ورايدا، Kazinform اگەنتتىگى جاۋاپتى ورگانداردان جاڭا ەرەجەلەردى سىناۋ جۇمىستارىنىڭ باستالۋى تۋرالى سۇرادى. الماتى قالاسىنىڭ ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارماسىنىڭ جاۋابىنا سايكەس، LEZ - تومەن شىعارىندىلار ايماقتارى پيلوتتىق جوبا رەتىندە ازىرگە ىسكە قوسىلعان جوق.
- LEZ جوباسى بويىنشا قالا اۋماعى ناقتى اۋداندارعا نەمەسە كوشەلەرگە بولىنبەيدى. تومەن شىعارىندىلار ايماعى بۇكىل الماتى قالاسىن قامتيدى. بۇل شەشىم قالانىڭ ويىستاۋ جەر بەدەرىمەن بايلانىستى، سەبەبى شىعارىندىلار ءبىر جەردە پايدا بولسا دا، اۋا اينالىمىنىڭ اسەرىنەن بۇكىل قالاعا تارايدى. سوندىقتان بارلىق اۋماققا بىردەي ەكولوگيالىق تالاپتار قولدانىلادى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
سونداي-اق ەكولوگيا باسقارماسى تومەن شىعارىندىلار ايماقتارىن تولىق فورماتتا ەنگىزۋ پيلوتتىق رەجيمنىڭ قورىتىندىلارىنا سايكەس كەزەڭ- كەزەڭمەن جۇزەگە اسىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى. الايدا پيلوتتىق جوبانىڭ ءوزى قاشان ىسكە قوسىلاتىنىن ناقتىلاعان جوق.
- وسى ماقساتتا LEZ ايماقتارىن ەنگىزۋ بويىنشا ءىس- شارالار جوسپارىن جول كارتاسى ارقىلى ىسكە اسىرۋ كوزدەلگەن. پيلوتتىق رەجيم ناتيجەلەرىن تالداۋ قورىتىندىسى بويىنشا تومەن شىعارىندىلار ايماقتارىنا كىرۋدىڭ اقىلى جۇيەسى بىرتىندەپ ەنگىزىلەدى. سونىمەن قاتار قالا تۇرعىندارى مەن جۇمىسى نەمەسە وقۋى تۇراقتى تۇردە قالا اۋماعىندا ورنالاسقان تۇلعالار ءۇشىن ابونەمەنتتىك جۇيە قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو جاۋابىندا.
اۆتور
دوسبول اتاجان