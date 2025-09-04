الماتىدا كولىك كەپتەلىسىن ازايتۋدىڭ جولدارى ۇسىنىلدى
استانا. قازاقپارات - الماتىنىڭ ءماسليحات دەپۋتاتتارى كولىك كەپتەلىسىن ازايتۋدىڭ جولىن ۇسىنىپ وتىر، دەپ حابارلايدى 24kz.
«اۋەلى ستۋدەنتتەردىڭ ساباق ۋاقىتىن جىلجىتۋ قاجەت»، - دەيدى. سونداي-اق كەيبىر مەكەمەلەردە ءىشىنارا ونلاين جۇمىس ەنگىزىلسە دەگەن باستاما كوتەرۋدە.
قىركۇيەك كەلسە، كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنەن مازا كەتەدى. جاز ايلارىندا ءسال دە بولسا ەركىن جۇيىتكىگەن اۆتوموبيلدەر كۇزدە كىبىرتىكتەپ قالادى. سەبەبى مىڭداعان ستۋدەنت وقۋعا ورالادى. بالاسىن مەكتەپكە تاسىعان اتا- انالار جولعا شىعادى. جولايىرىقتار، اۆتوبۋس جولاقتارى ماسەلەنى تۇبەگەيلى شەشەر ەمەس. ال كولىك كوبەيىپ بارادى. ءماسليحات دەپۋتاتتارى: «تىعىرىقتان شىعۋدىڭ ءبىر امالى - وقۋشىلاردى مەكتەپ اۆتوبۋسىمەن تاسىمالداۋدى كۇشەيتۋ كەرەك»، - دەيدى.
دۋلات تاستەكەي، قالالىق ءماسليحات دەپۋتاتى:
- ءبىر اۆتوبۋستىڭ ىشىنە 30 وقۋشى سىياتىن بولسا، وندا مۇمكىن سول 30 بالانىڭ بارلىعى كولىكپەن كەلمەسە دە ىشىندەگى 20 كولىك تاڭەرتەڭ كولىك كەپتەلىسىندە بولمايدى دەگەن ءسوز. ول ءۇشىن اتا-انالاردىڭ دا، وقۋشىلاردىڭ دا پسيحولوگياسىن ازداپ وزگەرتۋگە تىرىسۋىمىز كەرەك.
ال، كوللەدج بەن ۋنيۆەرسيتەتتەگى ساباق ۋاقىتىن وزگەرتكەن ءجون. «سەبەبى كوپتەگەن وقۋ ورىندارىندا ساباق تۇسكە دەيىن عانا بولادى»، - دەيدى دەپۋتاتتار. باستالاتىن ساعاتىن ءارتۇرلى قىلىپ قويسا، جاستاردىڭ لەگىن دە رەتتەۋگە بولادى.
دەپۋتاتتار مەكەمەلەردىڭ جۇمىس ۋاقىتىن 1-2 ساعاتقا ىلگەرى نەمەسە كەيىن جىلجىتۋ دا كولىك اعىنىنا ەداۋىر اسەر ەتەدى دەپ ەسەپتەيدى. ءماسليحات دەپۋتاتتارى ايتقان ۇسىنىستىڭ ءبىرى - قىزمەتكەرلەردى قاشىقتان جۇمىس ىستەۋگە اۋىستىرۋ. ارينە، تولىقتاي ونلاين فورمات ەمەس. «اپتانىڭ ەكى كۇنىندە ۇيدە وتىرىپ جۇمىس ىستەسە»، - دەيدى. ءبىراق كاسىپورىننىڭ جۇمىس ونىمدىلىگىن دە ەسكەرۋ كەرەك. كەپتەلىستى شەشۋ ماسەلەسى الماتىنىڭ دامۋ جوسپارىندا دا قامتىلعان.
ال، تاۋەلسىز ساراپشى دياس مارات ۇلى، «دەپۋتاتتاردىڭ ۇسىنىسى كەپتەلىستى ۋاقىتشا عانا ازايتادى»، - دەيدى. ماسەلەنى تۇبەگەيلى شەشۋ ءۇشىن بالامالى كولىككە دەن قويۋ قاجەت.
دياس مارات ۇلى، Urban Forum Kazakhstan ق ق ساراپشىسى:
- كوپتەگەن الەمدىك قالالاردا ەنگىزىلگەن. ول - قوعامدىق كولىككە، ۆەلوسيپەد، ساموكات سياقتى التەرنياتيۆتى كولىك تۇرلەرىنە جاعداي جاساۋ. ال جەكە كولىكتىڭ قولدانۋ جاعدايىن قيىنداتۋ.
دەپۋتاتتار مەن ساراپشىلاردىڭ ايتىپ وتىرعانى ازىرگە ۇسىنىس قانا. ونى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن تۇرعىندار مەن اكىمدىك تاراپىنان قولداۋ كەرەك.