الماتىدا كەپتەلىسكە قارسى جاڭا جول تاڭبالارى پايدا بولدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا كولىك قوزعالىسىن رەتكە كەلتىرۋ جانە كەپتەلىستەردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا بىرنەشە جول قيىلىسىنا جاڭا جول تاڭباسى - «ۆافەلنيتسا» سىزىلدى.
الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل تاڭبا اباي - نازاربايەۆ، اباي - مومىش ۇلى جانە تولە بي - روزىباكيەۆ كوشەلەرىنىڭ قيىلىستارىندا پايدا بولعان.
«ۆافەلدى» تاڭبانىڭ ماقساتى - جۇرگىزۋشىلەرگە قيىلىس بوس بولماسا، وعان كىرۋگە بولمايتىنىن ەسكەرتۋ. ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جول قوزعالىسى قاعيدالارىندا كوزدەلگەن جانە كولىك اعىنىن ءتيىمدى باسقارۋعا باعىتتالعان.
- بۇل شارا ءجيى كەزدەسەتىن جاساندى كەپتەلىستەردىڭ سانىن ازايتۋعا باعىتتالعان. مۇنداي جاعدايلار كوبىنەسە جۇرگىزۋشىلەردىڭ بوس ەمەس قيىلىسقا شىعۋىنان تۋىندايدى. جاڭا تاڭبا كولىك قوزعالىسىن رەتكە كەلتىرىپ، جول قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى، - دەدى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى اسحات قۇلبايەۆ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى اكىمدىگى جولداعى كەپتەلىستى ازايتۋ ءۇشىن بىرنەشە شارانى قولعا العان ەدى. سونىڭ ىشىندە جۇمىس ۋاقىتىنىڭ كەستەسىن وزگەرتۋ جانە كەيبىر قىزمەتكەرلەردى قاشىقتان جۇمىسقا كوشىرۋ بار.
اۆتور
مەيىرمان لەس