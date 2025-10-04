الماتىدا جول ۇستىندە تاپانشامەن جانجال شىعارعاندار ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەكى جۇرگىزۋشى جول ۇستىندە جانجال شىعاردى.
وقيعانىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى. وندا ەكى ادامنىڭ بىرەۋى قولىندا تاپانشاعا ۇقساس زاتتى ۇستاپ تۇرعانىن كورۋگە بولادى.
الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بەينەجازباداعى ادامدار انىقتالعانىن حابارلادى.
- تۇركسىب اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جۇرگىزگەن تەكسەرۋ بارىسىندا ەر ادامنىڭ قولىنداعى زات تاپانشا ەمەس، سونىڭ پىشىنىندەگى وتتىق ەكەنى انىقتالدى. ەر ادام دەرەۋ ۇستالىپ، ونىڭ ارەكەتتەرى ۇساق بۇزاقىلىق رەتىندە باعالاندى. الماتى قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اكىمشىلىك سوتىنىڭ شەشىمىمەن ول اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، 15 تاۋلىككە قاماۋعا الىندى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، ۇ ق ك قىركۇيەك ايىندا 62 قارۋ-جاراق، ونىڭ ىشىندە 3 كالاشنيكوۆ اۆتوماتى، 16 تاپانشا، 43 مىلتىق، 4 گراناتا جانە 4 مىڭنان استام وق-ءدارى تاركىلەدى.