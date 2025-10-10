الماتىدا جاڭا بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىقتارى اشىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ ناۋرىزباي اۋدانىندا بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىنىڭ جاڭا ەكى نىسانى اشىلدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ناۋرىزباي اۋدانىندا زەينەتكەرلەر سانى 2014 -جىلمەن سالىستىرعاندا 2,8 ەسە وسكەن. قازىر اۋدانداعى قارت ادامدار سانى 15,2 مىڭنان اسادى.
سوندىقتان جاڭا ورتالىقتاردىڭ ءبىرى - «شۇعىلا» شاعىن اۋدانىندا اشىلدى. وندا ارنايى جاسالعان باعدارلاما بويىنشا قارت ادامدار پسيحولوگيالىق جانە ءتۇرلى دارىستەن وتەدى. ەگدە جاندار سكانديناۆيالىق سەرۋەندەۋگە بىرگە شىعادى، حورەوگرافياعا، ءتۇرلى ترەنينگتەرگە قاتىسادى. ءتىل كۋرستارى، ۇستەل تەننيسى، دومبىرا، توعىزقۇمالاق ساباقتارى بار.
ەكىنشى ورتالىق «قالقامان-2» شاعىن اۋدانى ءاشىموۆ كوشەسى، 253 مەكەنجايىندا ورنالاسقان. بۇل ورتالىقتىڭ باعدارلاماسى بويىنشا دەنە شىنىقتىرۋعا، شىعارماشىلىققا، الەۋمەتتىك قولداۋعا، مادەني مۇرانى ساقتاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. ۇسىنىلاتىن ساباقتاردىڭ اراسىندا يوگا، حورەوگرافيا، زاڭگەرلىك جانە پسيحولوگيالىق كومەك، IT- ساۋاتتىلىق، ەستە ساقتاۋدى نىعايتۋ، بي، كەسكىندەمە، قولونەر، ۆوكال، اكتەرلىك شەبەرلىك، ۇلتتىق تاعام دايىنداۋ، دومبىرا تارتۋ، ءتۇرلى مۋزىكالىق جانرلار بار.
- جاڭادان اشىلعان ەكى بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعى ەگدە جاستاعى جانداردىڭ بوس ۋاقىتىن ءتيىمدى وتكىزۋگە، ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋعا، دەنساۋلىعىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى، - دەپ حابارلادى ناۋرىزباي اۋدانى اكىمدىگى.
جالپى الماتىدا قازىرگى ۋاقىتتا 19 بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى.
ەسكە سالايىق، استاناداعى بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىندا كۇزگى ساۋىقتىرۋ ماۋسىمى اشىلدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان