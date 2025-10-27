الماتىدا ج ي كومەگىمەن «اقىلدى قالا» جۇيەسى دامىتىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جاساندى ينتەللەكت پەن زاماناۋي تەحنولوگيالار قولدانىلىپ، قالا ءومىرىن جەڭىلدەتەتىن «اقىلدى قالا جۇيەسى» ەنگىزىلىپ جاتىر.
قالالىق سيفرلاندىرۋ باسقارماسى قولعا الىنعان نەگىزگى جوبالار جايىندا باياندادى.
- 2023 -جىلى الماتىدا جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن TargetEYE بەينەاناليتيكا پلاتفورماسى ارقىلى ءبىرتۇتاس بەينەباقىلاۋ جۇيەسى (ببج) ىسكە قوسىلدى. بۇل جوبا - تەك قازاقستاندا ەمەس، بۇكىل ورتالىق ازيادا تەڭدەسى جوق باستاما، - دەلىنگەن سيفرلاندىرۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى مەيرام دۇيسەكوۆتىڭ جاۋابىندا.
قازىر قالا بويىنشا جۇيەگە 50 مىڭنان استام قوعامدىق بەينەكامەرا قوسىلعان، ونىڭ 2,2 مىڭى بەت الپەتتى تانۋ فۋنكسياسىمەن جابدىقتالعان.
جىل سوڭىنا دەيىن بۇل كورسەتكىشتى 70 مىڭ كامەراعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- بۇل جۇيە قالانىڭ بارلىق نۇكتەسىنەن تۇسەتىن بەينەلەردى ناقتى ۋاقىتتا جاعدايات ورتالىعىنىڭ ءبىرىڭعاي تەرەزەسىنە جيناقتاپ، قاۋىپسىزدىك پەن قوعامدىق ءتارتىپتى جەدەل باقىلاۋعا، سونداي-اق قالالىق ينفراقۇرىلىمدى ءتيىمدى باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ مالىمدەدى الماتىنىڭ تسيفرلاندىرۋ باسقارماسى.
جاساندى ينتەللەكت الگوريتيمدەرى ادامداردىڭ توپتاسۋىن، كۇماندى ارەكەتتەردى، توبەلەس، قارۋ، ءورت نە ءتۇتىن بەلگىلەرىن اۆتوماتتى تۇردە انىقتاي الادى. سونىمەن قاتار ىزدەۋ جۇيەسى ارقىلى ادامدار مەن كولىكتەردى سيپاتتاما بويىنشا تابۋعا مۇمكىندىك بار.
قالا بيلىگى جول جاعدايىنا دا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىر. بىلتىرعى قازان ايىنان باستاپ الماتىدا جولداردىڭ جاعدايىن جاساندى ينتەللەكت ارقىلى باقىلاۋ جوباسى ىسكە قوسىلعان. اۆتوبۋستار مەن جەدەل جاردەم كولىكتەرىنە ورناتىلعان بەينەتىركەۋىشتەر جول ساپاسى تۋرالى دەرەكتەردى ۇزدىكسىز جىبەرىپ وتىرادى.
ب ب ج تاۋلىگىنە 500 مىڭنان استام بەينەاناليتيكالىق وقيعانى تىركەيدى، بۇل قالالىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىن پرواكتيۆتى باسقارۋ مودەلىنە كوشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جاعدايات ورتالىعىنىڭ وپەراتورلارى بەينەكامەرالار مەن داتچيكتەردەن كەلىپ تۇسكەن دەرەكتەر بويىنشا دەرەۋ ارەكەت ەتەدى: ىزدەۋدەگى ادامداردى انىقتاۋ، ءورت نە ءتۇتىن بەلگىلەرى، قوقىستى زاڭسىز تاستاۋ، توتەنشە جاعدايلار جانە باسقا دا وقيعالار تىركەلەدى.
- بۇگىندە 803 كامەرانىڭ 214-ءى اناليتيكا جۇيەسىمەن جابدىقتالعان. ولار تولىپ قالعان قوقىس كونتەينەرلەرىن، رۇقساتسىز ۇيىندىلەردى جانە قوقىس شىعارۋ كەستەسىندەگى ولقىلىقتاردى اۆتوماتتى تۇردە انىقتايدى. بۇل كوممۋنالدىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىن اشىق ءارى ءتيىمدى ەتۋگە، بيۋدجەت قاراجاتىن ماقساتتى جۇمساۋعا جاعداي جاساپ وتىر. وسىلايشا، قالا «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق فۋنكسياسىن جۇزەگە اسىرۋدا ناقتى سيفرلىق قۇرالعا يە بولدى، - دەپ اتاپ ءوتتى باسقارما وكىلدەرى.
الماتىدا الەۋمەتتىك نىسىندارعا دا بەينەباقىلاۋ جۇيەسى كەڭىنەن ەنگىزىلگەن:
· مەكتەپتەردە - 13 مىڭ كامەرا؛
· بالاباقشالاردا - 9 مىڭ كامەرا؛
· مەديتسينالىق ۇيىمداردا - 5 مىڭ كامەرا.
بارلىق بەينە الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا قوسىلعان. 2025 -جىلى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى AI- بەينەاناليتيكاسىنىڭ كومەگىمەن 150-دەن استام كۇدىكتىنى ۇستاعان، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن ادامدار دا بار.
سونىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكت مودۋلدەرى مەكتەپ اسحاناسىنا كىرىپ- شىققان بالالاردىڭ سانىن ەسەپتەيدى.
- بۇل دەرەكتەر «الەۋمەتتىك ءاميان» قىزمەتى مەن مەكتەپ اسحانالارىنداعى تەگىن ىستىق تاماق بەرۋ پروتسەسىن اۆتوماتتاندىرۋ جۇيەسىندە پايدالانىلادى، - دەدى باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
قولدانىستاعى جۇيەلەرمەن ۇيلەستىرۋ
ءبىرىڭعاي بەينەباقىلاۋ جۇيەسى جابىق قۇرىلىم ەمەس.
- ول ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جانە باس پروكۋراتۋرانىڭ تسيفرلىق قاداعالاۋ جۇيەلەرىمەن، سونداي- اق ءورت جانە كۇزەت دابىلدارى مەن وزگە دە IP- قۇرىلعىلارمەن ينتەگراتسيالانعان. وسىلايشا، ءتۇرلى جاعدايعا جەدەل ارەكەت ەتۋگە مۇمكىن بەرەتىن ۆەدومستۆوارالىق سيفرلىق وزەككە اينالدى، - دەپ ءتۇسىندىردى اكىمدىك.
ينۆەستيتسيا جانە جەكە سەرىكتەستەردىڭ ۇلەسى
جوبانىڭ ينۆەستيتسيا كولەمى مەن قارجىلاندىرۋ كوزى ازىرشە ناقتىلانۋ ۇستىندە.
- ينۆەستيتسيا كولەمى 2026 -جىلعى جوسپارلاۋ اياسىندا قاراستىرىلىپ جاتىر. بۇل ماسەلە الماتى ءماسليحاتىندا تالقىلانىپ، بەكىتىلگەننەن كەيىن قارجىلاندىرۋ جانە جەكە سەرىكتەس تۋرالى رەسمي اقپارات جاريالانادى، - دەلىنگەن باسقارما جاۋابىندا.
تۇرعىندارمەن بايلانىس
جوعارى تەحنولوگيالىق شەشىمدەرمەن قاتار، تۇرعىندارمەن بايلانىس تا ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
- قالا تۇرعىندارى OpenAlmaty قوعامدىق قابىلداۋ بولمەسى ارقىلى ءوز ساۋالىن جولداي الادى. سونداي- اق Android جانە iOS پلاتفورمالارىندا قولجەتىمدى OpenAlmaty موبايل قوسىمشاسى بار، وندا ازاماتتار ءوتىنىش قالدىرىپ، ەلەكتروندى تۇردە جاۋاپ الا الادى، - دەدى باسقارماداعىلار.
تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق سالادا دا سيفرلىق تەحنولوگيالار ەنگىزىلىپ جاتىر.
بۇعان قوسا، ialma.kz پلاتفورماسى تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق سالادا 40-تان استام قىزمەت ءتۇرىن اۆتوماتتاندىرعان جانە بۇگىندە 10 مىڭنان استام ءوتىنىشتى قاراستىرعان.
الماتىلىق وقۋشىلارعا ارنالعان جاساندى ينتەللەكت كۋرستارى
الماتىدا مەكتەپ وقۋشىلارىنا ارنالعان جاساندى ينتەللەكت بويىنشا ءبىر جىلدىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. وعان 10 مىڭ وقۋشى قاتىسادى، ال ۇزدىك مىڭ بالا junior- ازىرلەۋشى بىلىكتىلىگىن الىپ، 1 مىڭ سيفرلىق ءونىم جاسايدى.
جىل سوڭىنا دەيىن قالادا جاڭا ەكى ورتالىق اشىلادى: TUMO الماتى - جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان كرەاتيۆ تەحنولوگيالار مەكتەبى جانە Tomorrow School - جاستارعا ارنالعان العاشقى peer-to-peer فورماتىنداعى جاساندى ينتەللەكت مەكتەبى.
سونىمەن بىرگە ءۇش جىلدىق IT جانە ستارتاپ- ەكوجۇيەسىن دامىتۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلىپ جاتىر. ول 300-گە دەيىن جوبانى قولداۋدى، جاساندى ينتەللەكتىنى كولىك، مەديتسينا، ءبىلىم بەرۋ جانە كوممۋنالدىق سالالارعا ەنگىزۋدى جانە 100 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا تارتۋدى كوزدەيدى.
ەسكە سالايىق، تامىز ايىنىڭ باسىندا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستە استانا اكىمدىگى مەن ۇكىمەتتىڭ «اقىلدى قالا» جوباسىن ءساتتى جۇزەگە اسىرىپ جاتقانىن ايتقان ەدى. مەملەكەت باسشىسى بۇل تاجىريبەنى ەلىمىزدىڭ باسقا دا ءىرى قالالارىنا تاراتۋ تۋرالى تاپسىرما بەردى.
مەيىرمان لەس