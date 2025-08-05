18:32, 05 - تامىز 2025 | GMT +5
الماتىدا حالىقارالىق رەيستەرگە تەك شەتەلدىك اۆياوتىن قولدانىلادى - جاعداي وزگەرە مە
الماتى. KAZINFORM - بۇل تۋرالى الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ پرەزيدەنتى گوكەر كوسە ايتتى.
ول اۋەجايدا وتاندىق اۆياوتىن جەتىسپەۋشىلىگى بار ەكەنىن راستادى. ايتۋىنشا، بۇل ماسەلەنى الداعى ۋاقىتتا شەشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- قازاقستاندا وندىرىلگەن جانار-جاعارماي تەك ىشكى رەيستەرگە قولدانىلادى. ءبىز حالىقارالىق رەيستەردى جەرگىلىكتى اۆياوتىنمەن قامتاماسىز ەتە المايمىز. شەتەلگە ۇشاتىن اۋە كەمەلەرىنە ءبىز رەسەيلىك ءونىمدى پايدالانامىز. بولاشاقتا قازاقستان بيلىگىمەن بىرگە بۇل ماسەلەنى شەشەمىز دەپ ۇمىتتەنەمىز. بىرىنشىدەن، جەرگىلىكتى اۆياوتىن كولەمىن ۇلعايتۋ ماسەلەسى تۇر، - دەدى گوكەر كوسە.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا ەكولوگيالىق اۆياوتىن وندىرەتىن زاۋىت سالىناتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان