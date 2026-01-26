الماتىدا دارىگەرلەر جۇكتى ايەلدىڭ سابيىنە زيان كەلتىرمەي جۇرەككە وتا جاسادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا العاش رەت جۇكتى ايەلگە جۇرەككە رەنتگەن ساۋلەسىن قولدانباي ەندوۆاسكۋليارلىق وتا جاسالدى. بىرەگەي وتانى قالالىق كارديولوگيا ورتالىعىنىڭ دارىگەرلەرى استاناداعى UMC جۇرەك ورتالىعىنىڭ ماماندارىمەن بىرلەسىپ وتكىزدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، جۇكتىلىكتىڭ 23-اپتاسىندا جۇرگەن ايەلگە جاسالعان. دارىگەرلەر تۋا بىتكەن جۇرەك اقاۋىن ەحوكارديوگرافيانىڭ كومەگىمەن، رەنتگەنسىز جانە جەرگىلىكتى جانسىزداندىرۋمەن ەمدەدى. بۇل انا مەن ۇرىققا رەنتگەن ساۋلەسىنىڭ اسەرىن تولىقتاي بولدىرمادى.
ناۋقاس تۇڭعىش ءسابيىن كۇتىپ جۇرگەن جانە تىركەلگەن ەمحاناسىندا كارديولوگتىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا بولعان. الايدا جۇكتىلىك مەرزىمى ۇلعايعان سايىن جۇرەك- قان تامىرلارىنا تۇسەتىن جۇكتەمەنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى جاعدايى ناشارلاپ، وتا قاجەت بولعان.
وپەراتسيالىق بريگادانىڭ قۇرامىندا UMC جۇرەك ورتالىعىنىڭ ينتەرۆەنتسيالىق كارديولوگى ەرىك وتاربايەۆ، سونداي-اق قالالىق كارديولوگيا ورتالىعىنىڭ ماماندارى - ورازبەك ساحوۆ پەن باۋىرجان ايپوۆ بولدى.
- وپەراتسيانىڭ باستى ەرەكشەلىگى رەنتگەن ساۋلەلەرىن قولدانباي ۋلترادىبىستىق باقىلاۋمەن ارالاسۋ بولدى. قالىپتى تاجىريبەدە مۇنداي وپەراتسيالار جۇكتىلىك كەزىندە ۇرىققا ىقتيمال قاۋىپ توندىرەتىن رەنتگەندىك باقىلاۋمەن جاسالادى. ۋلترا دىبىستىق ناۆيگاتسيانى قولدانۋ رادياتسيالىق جۇكتەمەنى تولىعىمەن الىپ تاستاۋعا جانە انا ءۇشىن دە، بولاشاق بالا ءۇشىن دە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ناۋقاستىڭ جاعدايى تۇراقتى. انا مەن ۇرىقتىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ جوق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا دارىگەرلەر سالماعى نەبارى 1,6 كەلى شاقالاققا وتا جاساپ، امان الىپ قالعانىن جازعانبىز.