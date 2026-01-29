الماتىدا ەگدە جاستاعى ناۋقاستارعا ناركوزسىز جۇرەك قاقپاقشاسىن اۋىستىرۋ وتاسى جاسالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى كارديولوگيا ورتالىعىندا ترانسكاتەتەرلىك يمپلانتاتسيا (TAVI) ادىسىمەن اورتالىق قاقپاقشانى اۋىستىرۋ بويىنشا ەكى جوعارى تەحنولوگيالىق وتا ءساتتى جۇرگىزىلدى.
از ينۆازيۆتى ارالاسۋ اورتالىق قاقپاقشانىڭ كريتيكالىق ستەنوزى دياگنوزى قويىلعان 72 جانە 77 جاستاعى ناۋقاستارعا جاسالدى.
قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل وتانىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ناركوزدىڭ قولدانىلماۋى. ناۋقاستار ەسىن ساقتاپ، وتا بارىسىن جەڭىل كوتەردى. مۇنداي ءتاسىل اسقىنۋ قاۋپىن ەداۋىر ازايتىپ، ساۋىعۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتەدى. بۇل، اسىرەسە، قوسىمشا سىرقاتى بار ەگدە جاستاعى ادامدار ءۇشىن وتە ماڭىزدى.
- اورتالىق قاقپاقشانىڭ كريتيكالىق ستەنوزى كەزىندە جۇرەك سول جاق قارىنشا مەن قولقا اراسىنداعى قىسىمنىڭ شامادان تىس ايىرماشىلىعىنا بايلانىستى اۋىر جۇكتەمە تۇسەدى. ۋاقىتىلى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلمەسە، بۇل جۇرەك بۇلشىق ەتىنىڭ السىرەپ، جيىرىلۋ قابىلەتىنەن ايىرىلۋىنا اكەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ينتەرۆەنتسيالىق كارديولوگ ورازبەك ساحوۆتىڭ ايتۋىنشا، ميوكاردتىڭ قالپىنا كەلۋ مۇمكىندىگى ءالى ساقتالعان ءساتتى وتكىزىپ الماۋ اسا ماڭىزدى.
- اۋرۋ اسقىنىپ كەتكەن جاعدايدا، قاقپاقشانى ءساتتى اۋىستىرعاننىڭ وزىندە جۇرەكتىڭ بۇرىنعى قالپى مەن قىزمەتىن تولىق قالپىنا كەلتىرۋ ءاردايىم مۇمكىن بولا بەرمەيدى، - دەيدى ول.
وتا كەۋدە قۋىسىن اشپاي جاسالادى. قاقپاقشا سان ارتەرياسى ارقىلى جۇرەككە جەتكىزىلىپ، رەنتگەن جانە ۋلترادىبىستىق باقىلاۋمەن ورناتىلادى. كارديولوگيا ورتالىعىندا مۇنداي جوعارى تەحنولوگيالى وتالار ءۇش جىلدان استام ۋاقىت بويى ءساتتى جۇرگىزىلىپ كەلەدى. وسى كەزەڭدە 80-نەن استام كۇردەلى وتا جاسالعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا دارىگەرلەر جۇكتى ايەلدىڭ سابيىنە زيان كەلتىرمەي جۇرەككە وتا جاساعانىن جازعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس