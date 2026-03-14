الماتىدا ءىرى قوناقۇي قۇرىلىسى 13 جىل بىتپەي تۇر
الماتى. KAZINFORM - ەسەنتاي وزەنىنىڭ جاعالاۋىندا 13 جىل بۇرىن «The Kempinski Grand Asia Hotel» قوناقۇيىنىڭ قۇرىلىسى باستالعان بولاتىن. الايدا كوپ ۇزاماي جۇمىس توقتاپ، بۇگىنگە دەيىن قايتا جاندانعان جوق.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ فوتوءتىلشىسى نىسانعا بارىپ، ونىڭ بۇگىنگى كورىنىسىن كورسەتتى.
توبەسىندە اينالمالى مەيرامحاناسى مەن باسسەينى بار قوناقۇي كەشەنى قالانىڭ ايتۋلى جوبالارىنىڭ بىرىنە اينالۋى ءتيىس ەدى. بۇگىندە ارحيتەكتۋراسى ەرەكشە شىنى عيمارات الماتىلىقتارعا جاقسى تانىس. ول مەدەۋ اۋدانى، مارات وسپانوۆ كوشەسى، 82 -مەكەنجايىندا ورنالاسقان.
ءتىلشىمىز نىسان اۋماعى كۇزەتىلەتىنىن بايقادى. كىرەبەرىستىڭ جانىندا كۇزەتشىسى بار شاعىن دۇڭگىرشەك ورنالاسقان. عيماراتتىڭ ءوزى بوس تۇر، ءبىراق ىشىندە ورناتىلعان جىلىتۋ باتارەيالارىن، شكافتاردى جانە كەيبىر كەڭسە جيھازدارىن بايقاۋعا بولادى.
كىرەبەرىس بولىگى اعاش قورشاۋمەن جابىلعان. عيماراتتىڭ قاسىندا قۇرىلىس ماتەريالدارىن دا كورۋگە بولادى. اۋماقتا اسفالت قۇيىلعان ءارى اينالاسىندا قوقىس جوق. نىسان ءارى قاراي پايدالانۋعا دايىندالىپ جاتقانداي اسەر قالدىرادى، ءبىراق مۇندا جۇمىسشىلار جۇرگەن بايقالمادى. قوناقۇيدىڭ قاسبەتى جاعىنان نەبارى بىرنەشە مەتر جەردە ەسەنتاي وزەنى اعىپ جاتىر. عيماراتتىڭ ەكى جاعىندا وزەن ارقىلى وتۋگە بولاتىن كوپىرلەر ورنالاسقان. ولاردىڭ استىندا قالا تۇرعىندارى ءجيى سەرۋەندەيتىن جاعالاۋ بار. عيمارات جانىندا ترانسفورماتور دۇڭگىرشەگى دە بار، ال كەيبىر بەتون قابىرعالاردان گراففيتيلەردى كورۋگە بولادى.
«Kazinform» اگەنتتىگى نىساننىڭ وسى ۋاقىتقا دەيىن نەگە پايدالانۋعا بەرىلمەگەنىن جانە اياقتالماعان كەشەنگە قاتىستى قانداي جوسپارلار بار ەكەنىن ءبىلۋ ءۇشىن اكىمدىككە ساۋال جولدادى. سونداي-اق قۇرىلىسقا ءتيىستى رۇقساتتىڭ بار-جوعىن سۇرادىق.
قالا قۇرىلىسىن باقىلاۋ باسقارماسى بۇل قوناقۇي كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن بەرىلگەن رۇقسات قۇجاتتارى نەگىزىندە جۇرگىزىلگەنىن حابارلادى.
اتاپ ايتقاندا:
• 2012 -جىلعى 15- قاراشاداعى ساۋلەت-جوسپارلاۋ تاپسىرماسى (س ج ت)؛
• 2013 -جىلعى 22 -ساۋىردەگى ەسكيزدىك جوبانى كەلىسۋ؛
• 2013 -جىلعى 12 -ناۋرىزداعى، 9 -ساۋىردەگى جانە 2014 -جىلعى 21 -اقپانداعى سۋ رەسۋرستارىن پايدالانۋدى رەتتەۋ جانە قورعاۋ جونىندەگى باسسەيندىك ينسپەكسيانىڭ كەلىسىمدەرى؛
• 2013 -جىلعى 25- شىلدەدەگى جانە 28 -جەلتوقسانداعى مەملەكەتتىك ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىلارى؛
• 2013 -جىلعى 7 -تامىزداعى جانە 2014 -جىلعى 22 -قاڭتارداعى قۇرىلىس- مونتاجداۋ جۇمىستارىنىڭ باستالعانى تۋرالى حابارلامالار.
قۇرىلىسقا تاپسىرىس بەرۋشى - «ازيا گرۋپپ» قازاقستان- گەرمانيا بىرلەسكەن كاسىپورنى» ج ش س. قۇرىلىس جۇمىستارى 2013 -جىلعى 7 -تامىزدا باستالعان. ودان بولەك ۆەدومستۆو وكىلدەرى قۇرىلىستى اياقتاۋ نەمەسە نىساندى بۇزۋ تۋرالى شەشىمدى تىكەلەي تاپسىرىس بەرۋشى قابىلدايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىداعى ەسەنتاي وزەنىنىڭ جاعاسىندا ورنالاسقان تاعى ءبىر ەليتالىق قوناقۇي عيماراتىنا الداعى ۋاقىتتا قالالىق سوتتار كوشۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز. ول كەزىندە قايرات ساتىبالدىنىڭ مەنشىگىندە بولعان.