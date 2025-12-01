الماتىدا ءىرى جول اپاتىنان ءۇش ادام زارداپ شەكتى
الماتى. KAZINFORM - جەتىسۋ اۋدانىندا ءتورت كولىك سوقتىعىسقان.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، اپات شامامەن ساعات 00:25-تە بولعان. رىسقۇلوۆ داڭعىلىمەن شىعىسقا قاراي ءجۇرىپ كەلە جاتقان Haval كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ءرۋلدى باسقارا الماي، سول باعىتتا كەلە جاتقان Chery كولىگىمەن سوقتىعىسقان.
وسىدان كەيىن Haval قارسى باعىتقا شىعىپ، باتىسقا قاراي ءجۇرىپ كەلە جاتقان تاعى ەكى كولىككە - Audi جانە Hongqi-گە سوقتىعىسقان.
- اپات سالدارىنان Haval جۇرگىزۋشىسى اۋىر حالدە جاقىن ماڭداعى قالالىق اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، ال تاعى ەكى ادام - Audi جۇرگىزۋشىسى مەن Hongqi جولاۋشىسى وبلىستىق اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى پوليتسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اپاتتىڭ ءمان-جايىن جەتىسۋ اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمى انىقتاپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، الماتى - بىشكەك تاسجولىندا 6 ادام جول اپاتىنان كوز جۇمدى.