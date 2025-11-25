الماتى - بىشكەك تاسجولىندا 6 ادام جول اپاتىنان كوز جۇمدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتى بولدى.
الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جول-كولىك وقيعاسى الماتى - بىشكەك اۆتوجولىنىڭ 65-شاقىرىمىندا بولعان. Audi اۆتوكولىگىنىڭ 23 جاستاعى جۇرگىزۋشىسى رولگە يە بولا الماي، Toyota كولىگىمەن سوقتىعىسقان.
جول اپاتى سالدارىنان ەكى جۇرگىزۋشى مەن ءۇش جولاۋشى العان جاراقاتتارىنان وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى. تاعى ءبىر جولاۋشى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەنىمەن، مەديتسينالىق مەكەمەدە قايتىس بولدى.
- ودان بولەك بەس جولاۋشى ءتۇرلى دەنە جاراقاتتارىن الىپ، دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا بولعان وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋ ماقساتىندا جان-جاقتى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ بارىسى الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا جول اپاتىنان ەكى ادام مەرت بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان