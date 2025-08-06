الماتىدا ءساۋىر ايىندا قۇرىلىسى باستالعان BRT قانشا پايىزعا دايىن
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ ەكى كوشەسىندە BRT (Bus rapid transit) جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. وسى ورايدا Kazinform اگەنتتىگى جوبالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋى جايلى جاۋاپتى ۆەدومستۆوعا ساۋال جولدادى.
رايىمبەك باتىر داڭعىلىندا جىلدام اۆتوبۋستارعا ارنالعان جولدىڭ قۇرىلىسى 22 -ءساۋىر كۇنى باستالدى.
قالالىق موبيلدىلىك باسقارماسىنىڭ جاۋابىنا سايكەس، رايىمبەك داڭعىلىندا 17 شاقىرىم اۋماق قايتا قۇرىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا سۋارۋدىڭ اۆتوماتتى جۇيەسىن ورناتۋ، تروتۋارلار مەن ۆەلوجولداردى ورناتۋ، ىرگەلەس اۋماقتاردى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- جۇمىستار 25 پايىزعا ورىندالعان، - دەلىنگەن باسقارما جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارى ءۇش ۋچاسكەگە بولىنگەنىن اتاپ ءوتتى:
- پۋشكين كوشەسى - سەيفۋللين داڭعىلى؛
- سەيفۋللين داڭعىلى - احريمەنكو كوشەسى؛
- احريمەنكو كوشەسى - التىن وردا كوشەسى.
- جول قۇرىلىس جۇمىستارى جەر ۋچاسكەلەرىن ساتىپ الۋىنا بايلانىستى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ ءتۇسىندىردى باسقارمادان.
جەلتوقسان كوشەسى
اتالعان كوشەدە BRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى 26 -ءساۋىر كۇنى باستالدى. كوشەنىڭ جالپى ۇزىندىعى - 4,6 شاقىرىم.
- جەلتوقسان كوشەسىندەگى ىستەلگەن جۇمىستاردىڭ كولەمى - %75. قازىرگى تاڭدا جول بەلگىلەرىن سىزۋ، اۆتوبۋستارعا ارنالعان ارنايى جولاقتاردى ءبولۋ جانە باعدارشامداردى ورناتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى باسقارمادان.
قۇرىلىس جۇمىستارىن بيىل قاراشا ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا BRT جەلىسىنىڭ جالپى ۇزىندىعى قانشا بولاتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان