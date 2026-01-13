ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:09, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الماتىدا ءبىر بولمەلى پاتەردە 109 ادام تىركەلگەن

    الماتى. KAZINFORM - الماتى پروكۋراتۋراسى زاڭسىز كوشى-قوندى ۇيىمداستىرۋ دەرەگىن انىقتادى. تەكسەرۋ بارىسىندا ءبىر بولمەلى پاتەردە ناقتى تۇرمايتىن 109 ادامنىڭ تىركەلگەنى بەلگىلى بولدى.

    полиция
    Фото: ДП области Абай

    پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، پاتەر يەسى ازاماتتاردى سىياقى الۋ ماقساتىندا جالعان تىركەۋگە قويعان.

    اتالعان دەرەك بويىنشا پاتەر يەسىنە قاتىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 394-بابى - «زاڭسىز كوشى-قوندى ۇيىمداستىرۋ» بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. سوت ۇكىمىمەن ول ءبىر جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسىنا تارتىلدى.

    الماتى پروكۋراتۋراسى مۇنداي ارەكەتتەردىڭ قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەلەتىنىن ەسكەرتتى. قاداعالاۋ ورگانى ازاماتتاردى كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا ۇندەدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلىمىزدە كوشى-قون اعىنىن تالداۋ ورتالىعى قۇرىلىپ جاتقانىن حابارلاعانبىز.

    اۆتور

    مەيىرمان لەس

    تەگ:
    قوعام زاڭ جانە قۇقىق
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
