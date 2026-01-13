الماتىدا ءبىر بولمەلى پاتەردە 109 ادام تىركەلگەن
الماتى. KAZINFORM - الماتى پروكۋراتۋراسى زاڭسىز كوشى-قوندى ۇيىمداستىرۋ دەرەگىن انىقتادى. تەكسەرۋ بارىسىندا ءبىر بولمەلى پاتەردە ناقتى تۇرمايتىن 109 ادامنىڭ تىركەلگەنى بەلگىلى بولدى.
پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، پاتەر يەسى ازاماتتاردى سىياقى الۋ ماقساتىندا جالعان تىركەۋگە قويعان.
اتالعان دەرەك بويىنشا پاتەر يەسىنە قاتىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 394-بابى - «زاڭسىز كوشى-قوندى ۇيىمداستىرۋ» بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. سوت ۇكىمىمەن ول ءبىر جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسىنا تارتىلدى.
الماتى پروكۋراتۋراسى مۇنداي ارەكەتتەردىڭ قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەلەتىنىن ەسكەرتتى. قاداعالاۋ ورگانى ازاماتتاردى كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا ۇندەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلىمىزدە كوشى-قون اعىنىن تالداۋ ورتالىعى قۇرىلىپ جاتقانىن حابارلاعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس