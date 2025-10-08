الماتىدا بيىل جاڭا ستاديون قۇرىلىسىنا بايلانىستى العاشقى جۇمىستار باستالادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جاڭا فۋتبول ستاديونى سالىنادى.
الماتى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ازامات قالدىبەكوۆ بيىل ستاديون قۇرىلىسىنا بايلانىستى العاشقى جۇمىستار باستالاتىنىن ايتتى.
- قۇلجا جانە تالعار اۆتوجولدارى ارالىعىندا جاڭا ستاديون سالىنادى. ول ءۇشىن 14,9 گەكتار جەر تەلىمى بەلگىلەندى. قازىرگى ۋاقىتتا ينجەنەرلىك جەلىلەردى جۇرگىزۋگە تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمە الىندى. قارجى ءبولىندى، قازىر نەگىزىنەن جەرگە بايلانىستى جۇمىستار جۇرگىزىلەدى، - دەدى ول.
سونداي-اق الماتى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ورتالىق ستاديوندى جاڭعىرتۋ تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
- ورتالىق ستاديون زاماناۋي مودەرنيزاتسيانى تالاپ ەتەدى. وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ستاديون تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن وتەدى. ءبىراق جاڭا ستاديون سالىنادى، ال قازىرگى الاڭدى كۇتىپ ۇستاۋدى جالعاستىرامىز. جاڭا ستاديون قۇرىلىسى اياقتالعان سوڭ، ورتالىق ستاديون جەڭىل اتلەتيكا الاڭى رەتىندە قولدانىلادى. سوندىقتان وسىنداي مودەرنيزاتسيا جۇرگىزەمىز، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا 35 مىڭ كورەرمەنگە ەسەپتەلگەن، UEFA- نىڭ 4-سانات تالاپتارىنا ساي كەلەتىن جاڭا ستاديون سالىناتىنىن جازعانبىز.
جوبا اياسىندا جاتتىعۋ الاڭدارى، جانكۇيەرلەرگە ارنالعان دەمالىس ورىندارى، زاماناۋي قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرى جانە اۋماقتى اباتتاندىرۋ قاراستىرىلعان.
- پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس جۇمىستى جەدەلدەتۋىمىز قاجەت. كەلەر جىلى قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى باستالۋى ءتيىس، - دەدى الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى.
سونىمەن قاتار 65 جىلدان استام تاريحى بار ورتالىق ستاديون ساقتالىپ، جەڭىل اتلەتيكا ينفراقۇرىلىمى ەسكەرىلە وتىرىپ جاڭعىرتىلادى. ول الماتى سپورت تاريحىنىڭ ءبىر بولىگى بولىپ قالا بەرمەك.
اۆتور
دوسبول اتاجان