    17:45, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتىدا باستاپقى باعاسى ارزانداعان «بايسات» بازارى قايتادان ساتىلىمعا شىعارىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا «بايسات» بازارى ەكىنشى رەت ساتىلىمعا شىعارىلدى.

    Рынок «Байсат» в Алматы снова выставлен на торги
    Фото: sauda.e-qazyna.kz

    بۇل تۋرالى قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى حابارلادى. كوتەرمە- بولشەك ساۋدا ورتالىعىنىڭ ۇلەسىن ساتۋ بويىنشا قايتالاما اۋكسيون sauda.e-qazyna.kz ەلەكتروندىق پلاتفورماسىندا ورنالاستىرىلدى.

    اۋكسيون 2025 -جىلدىڭ 26 -جەلتوقسانىندا ساعات 11:00- دە وتەدى. ساۋدا-ساتتىقتىڭ باستاپقى باعاسى 26706317643 تەڭگە.

    بۇعان دەيىن E- Qazyna پورتالىندا «بايسات» كوتەرمە-بولشەك ساۋدا ورتالىعى اشىق ەلەكتروندىق ساۋداعا قويىلعان ەدى. العاشقى حابارلاندىرۋدا بازاردىڭ باستاپقى باعاسى 28,6 ميلليارد تەڭگە بولدى.

    الايدا بيىل 18-قاراشا كۇنى ساتۋ نىسانى بويىنشا تىركەلگەن قاتىسۋشىلار جوق بولعاندىقتان، اۋكسيون توقتادى.

    ەسكە سالايىق، 2024 -جىلدىڭ قاڭتارىندا قايرات ساتىبالدىنىڭ ۇلىنا تيەسىلى «بايسات» بازارىنىڭ ءبىر بولىگى مەملەكەتكە قايتارىلعانىن جازعانبىز.

