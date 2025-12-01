الماتىدا باستاپقى باعاسى ارزانداعان «بايسات» بازارى قايتادان ساتىلىمعا شىعارىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا «بايسات» بازارى ەكىنشى رەت ساتىلىمعا شىعارىلدى.
بۇل تۋرالى قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى حابارلادى. كوتەرمە- بولشەك ساۋدا ورتالىعىنىڭ ۇلەسىن ساتۋ بويىنشا قايتالاما اۋكسيون sauda.e-qazyna.kz ەلەكتروندىق پلاتفورماسىندا ورنالاستىرىلدى.
اۋكسيون 2025 -جىلدىڭ 26 -جەلتوقسانىندا ساعات 11:00- دە وتەدى. ساۋدا-ساتتىقتىڭ باستاپقى باعاسى 26706317643 تەڭگە.
بۇعان دەيىن E- Qazyna پورتالىندا «بايسات» كوتەرمە-بولشەك ساۋدا ورتالىعى اشىق ەلەكتروندىق ساۋداعا قويىلعان ەدى. العاشقى حابارلاندىرۋدا بازاردىڭ باستاپقى باعاسى 28,6 ميلليارد تەڭگە بولدى.
الايدا بيىل 18-قاراشا كۇنى ساتۋ نىسانى بويىنشا تىركەلگەن قاتىسۋشىلار جوق بولعاندىقتان، اۋكسيون توقتادى.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلدىڭ قاڭتارىندا قايرات ساتىبالدىنىڭ ۇلىنا تيەسىلى «بايسات» بازارىنىڭ ءبىر بولىگى مەملەكەتكە قايتارىلعانىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان