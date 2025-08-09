13:40, 09 - تامىز 2025 | GMT +5
الماتىدا اققۋعا قاتىگەزدىك كورسەتكەن ازامات 7 كۇنگە قامالدى
الماتى. KAZINFORM - بۇل تۋرالى الماتى قالاسىنىڭ باس بوتانيكالىق باعى حابارلادى.
بوتانيكالىق باق مالىمەتىنشە، ەرسى ارەكەت ەتكەن 1983 -جىلعى ازامات ءبىر تاۋلىك ىشىندە ۇستالعان.
- بۇل ءىس بويىنشا سوت وتىرىسى بۇگىن ءوتتى. سوت ەر ادامدى 7 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ جازاسىن تاعايىندادى. بۇل - باق اۋماعىندا جانۋارلارعا قاتىگەزدىك تانىتقان، ادەپسىز جانە ورىنسىز ارەكەت جاساعان ادامداردىڭ جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىنىنىڭ ايقىن مىسالى. باس بوتانيكالىق باق - ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماق، وندا ارنايى ەرەجەلەر مەن كوپتەگەن شەكتەۋ قولدانىلادى. مۇنداعى جانۋارلار مەن وسىمدىكتەر قورعاۋعا الىنعان، - دەپ حابارلادى باق باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىنىڭ بوتانيكالىق باعىندا اققۋدىڭ موينىنان تارتقان ادام ىزدەستىرىلىپ جاتقانىن جازعانبىز.