ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:40, 09 - تامىز 2025 | GMT +5

    الماتىدا اققۋعا قاتىگەزدىك كورسەتكەن ازامات 7 كۇنگە قامالدى

    الماتى. KAZINFORM - بۇل تۋرالى الماتى قالاسىنىڭ باس بوتانيكالىق باعى حابارلادى.

    Шерзат ісі бойынша қамаудағы күдіктілер туған күн тойлаған: басшылық жазаланады
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    بوتانيكالىق باق مالىمەتىنشە، ەرسى ارەكەت ەتكەن 1983 -جىلعى ازامات ءبىر تاۋلىك ىشىندە ۇستالعان.

    - بۇل ءىس بويىنشا سوت وتىرىسى بۇگىن ءوتتى. سوت ەر ادامدى 7 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ جازاسىن تاعايىندادى. بۇل - باق اۋماعىندا جانۋارلارعا قاتىگەزدىك تانىتقان، ادەپسىز جانە ورىنسىز ارەكەت جاساعان ادامداردىڭ جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىنىنىڭ ايقىن مىسالى. باس بوتانيكالىق باق - ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماق، وندا ارنايى ەرەجەلەر مەن كوپتەگەن شەكتەۋ قولدانىلادى. مۇنداعى جانۋارلار مەن وسىمدىكتەر قورعاۋعا الىنعان، - دەپ حابارلادى باق باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىنىڭ بوتانيكالىق باعىندا اققۋدىڭ موينىنان تارتقان ادام ىزدەستىرىلىپ جاتقانىن جازعانبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار