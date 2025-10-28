الماتىدا اۋانى تازارتۋعا قانداي شارالار قولدانىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمدىگى ەكولوگيالىق احۋالدى جاقسارتۋعا باعىتتالعان جاڭا شارالار تۋرالى حابارلادى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋا لاستانۋىن ازايتۋعا باعىتتالعان يگى باستامالاردىڭ ءبىرى - اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋعا ارنالعان جاڭا ەرەجەلەر جوباسىن ازىرلەۋ، ياعني «اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋ سالاسىنداعى ارنايى ەكولوگيالىق تالاپتاردى ەنگىزۋ تۋرالى» قۇجات.
- قۇجات بيىل تامىز ايىندا قوعامدىق تالقىلاۋدان ءوتتى. جوبانىڭ باستى ماقساتى - مەگاپوليستەگى اۋانىڭ لاستانۋ دەڭگەيىن جۇيەلى تۇردە تومەندەتۋ. «رەنەسسانس پليۋس» كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، زياندى شىعارىندىلاردىڭ شامامەن 60 پايىزى اۆتوكولىكتەن شىعادى. قالعان بولىگى جەكە تۇرعىن ۇيلەر ونەركاسىپ ورىندارى، مونشا مەن كاۋاپحانا، قوعامدىق تاماقتانۋ نىسانى مەن قۇرىلىس الاڭدارى سىندى ستاتسيونارلىق لاستانۋ كوزدەرىنىڭ قىزمەتىمەن بايلانىستى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
قالا باسشىلىعى بۇل قۇجاتتاعى ەرەجەلەر قالانىڭ بولاشاق ەكولوگيالىق ساياساتىنىڭ بەرىك ىرگەتاسى بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ونىڭ نەگىزىندە زياندى شىعارىندىنى ازايتۋعا، اۋا ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان ناقتى قادامدار مەن تەتىكتەر كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇزەگە اسپاق. ۇسىنىلعان شارالاردىڭ اراسىندا ءوندىرىس وشاقتارىن جاڭعىرتۋ، ەكولوگيالىق تازا وتىن تۇرلەرىنە كوشۋ سەكىلدى ماڭىزدى باعىتتار بار، - دەلىنگەن مالىمدەمە.
سونىمەن قاتار «تازا اۋا ايماعى» جوباسى اياسىندا جۇرگىزىلگەن ساۋالناما بارىسىندا كەيبىر تۇرعىندار تازا اۋامەن تىنىستاۋ ءۇشىن تاۋعا شىعۋعا ءماجبۇر ەكەنىن جەتكىزگەن. ولاردىڭ پىكىرىنشە، ەكولوگيالىق احۋالدى جاقسارتۋ بىرلەسكەن كۇش- جىگەردىڭ ناتيجەسىندە عانا جۇزەگە اساتىن ورتاق ءىس.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «اشىق ن ق ا» سايتىندا الماتى اۋاسىن تازارتۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى تالقىلاۋعا شىعارىلعانىن جازعان ەدىك.