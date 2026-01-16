الماتىدا اۋا رايىنا بايلانىستى كەپتەلىس 10 بالعا جەتتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى كوشەلەرىندە كەپتەلىس كۇشەيدى.
2GIS مالىمەتىنە سايكەس، قالانىڭ بارلىق نەگىزگى كوشەلەرى «قىزىل» جانە ءتىپتى «قويۋ قىزىل» تۇسپەن بويالعان. جالپى قالا بويىنشا كەپتەلىس دەڭگەيى - 10 بال.
ادەتتە ادامدار جۇمىستان قايتار كەزدە باستالاتىن كەپتەلىستىڭ كۇنى بويى ازاماي تۇرۋىنىڭ باستى سەبەبى - قالادا توقتاماي جاۋىپ تۇرعان قالىڭ قار.
ەسكە سالايىق، الماتىنىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتى اۋا رايىنا بايلانىستى كۇشەيتىلگەن رەجيمگە كوشتى. «قازگيدرومەت» ر م ك مالىمەتىنشە، 15 -قاڭتاردان 16 -قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى باستالعان قار 17- قاڭتار كەشكە دەيىن جالعاسادى.
الماتى اكىمدىگى تاۋلىك بويىنداعى جۇمىسقا 1030 ارنايى تەحنيكا، سونداي-اق جەكە ۇيىمداردان 200 تەحنيكا مەن 2710 جۇمىسشى جۇمىلدىرىلعانىن حابارلادى. اۋلا اۋماقتارىن تازالاۋ جۇمىستارىنا 1790 جۇمىسشى مەن 256 ارنايى تەحنيكا تارتىلعان. ال اۋدان اكىمدىكتەرىندە اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستاردىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ ماقساتىندا تاۋلىك بويعى كەزەكشىلىك ەنگىزىلدى.
