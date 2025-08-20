الماتىدا 4 بىردەي ەگىز جۇپ اسكەري قىزمەتىن وتەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا ورنالاسقان ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنىڭ 5571 اسكەري بولىمىندە بۇرىن-سوڭدى بولماعان وقيعا تىركەلدى. ءبىر مەزەتتە مۇندا ءتورت بىردەي ەگىزدەر جۇبى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتىن وتەپ جاتىر. بۇل ۇلتتىق ۇلان تاريحىندا العاش رەت كەزدەسىپ وتىر.
ادەتتە ءبىر شاقىرىلىمدا ەگىزدەر جۇبىنىڭ ازاماتتىق بورىشىن وتەۋىنىڭ ءوزى سيرەك جاعداي. ال ءبىر بولىمدە ءتورت جۇپتىڭ قاتار قىزمەت ەتۋى - ۇلتتىق ۇلاندا ەرەكشە قۇبىلىس.
اسكەري بولىمدەگى ەڭ ءبىرىنشى ەگىزدەر لەگىن تۇركىستان وبلىسىنان كەلگەن - نۇراسىل مەن ەراسىل جامالحان باستادى. كوپ ۇزاماي ولاردىڭ قاتارىن ەراسىل مەن نۇراسىل ءۇيسىنباي تولىقتىردى. ەكى ەراسىل مەن ەكى نۇراسىلدىڭ ءبىر بولىمدە قاتار قىزمەت ەتۋى - اسكەريلەردىڭ ءوزى ءۇشىن توسىن جاعداي بولدى. كومانديرلەر ولاردىڭ ءتۇرىن اجىراتۋدا كەيدە قينالاتىنىن جاسىرمايدى، الايدا ساربازدار مۇنى ازىلمەن قابىلدايدى. بۇگىندە قوس نۇراسىل مەن قوس ەراسىل مەگاپوليستىڭ قوعامدىق ءتارتىبىن ساقتاۋ بويىنشا پاترۋلدىك قىزمەت اتقارىپ ءجۇر.
شىمكەنتتەن شاقىرىلعان ەرداۋلەت پەن باقداۋلەت تولەنوۆتەر دە اسكەري ۇجىمدا ەرەكشە ىقىلاسقا يە. ولاردى دا ءجيى شاتاستىرىپ، ءتىپتى كازارمادا ساربازدار «بىزدە ەكى جاۋىنگەر ەمەس، بىرەۋىنىڭ قوس كوشىرمەسى بار» دەپ ازىلدەيدى. بىردە كوماندير ەرداۋلەتكە تاپسىرما بەرىپ، ونىڭ ورىندالۋ ەسەبىن باقداۋلەتتەن قابىلداعانىن بايقاماي قالعان. الايدا ەگىزدەردىڭ ايتۋىنشا، بىرگە قىزمەت ەتۋ جەڭىل، سەبەبى ولار ءبىر-ءبىرىن ءسوزسىز تۇسىنەدى.
ەرەكشە تورتتىكتى تۇيىندەيتىن جۇپ - جەزقازعاننان كەلگەن سالمان مەن ماگومەد ۋرۋزبيەۆتەر. ولاردىڭ اسكەرگە بىرگە كەلۋى باۋىرمالدىقتىڭ جارقىن ۇلگىسىنە اينالدى. ماگومەدتىڭ اسكەرگە شاقىرىلعانىن بىلگەن سالمان دا باۋىرىنىڭ قاسىندا بولۋدى ءجون كورىپ، قاتار قىزمەت ەتۋگە بەل بۋعان. قازىر ولار ءبىر ساپتا ءجۇرىپ، جاۋىنگەرلىك مىندەتتەرىن اتقارىپ كەلەدى.
بۇگىندە ءتورت ەگىزدەر جۇبىنىڭ وقيعاسى - اسكەردەگى ءتارتىپتىڭ، ءوزارا تۇسىنىستىكتىڭ جانە ناعىز باۋىرمالدىقتىڭ ۇلگىسىنە اينالىپ قانا قويماي، ۇلتتىق ۇلاننىڭ تاريحىندا ەرەكشە ءىز قالدىرارى ءسوزسىز. ال ەگەر ءسىز الماتى كوشەلەرىندە ءبىر-بىرىنە قاتتى ۇقسايتىن ەگىزدەردەن قۇرالعان اسكەري جاساقتى كەزدەستىرسەڭىز، تاڭعالماڭىز - ولار وسى وقيعانىڭ كەيىپكەرلەرى بولۋى مۇمكىن.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا