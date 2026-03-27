الماتىدا 186 مىڭ بەينەباقىلاۋ كامەراسى جۇمىس ىستەپ تۇر
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى ايدىن كابدۇلدينوۆ 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسىن جاريالادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بىلتىر قۇقىق بۇزۋشىلىقتار سانى 11,9 پايىزعا، قىلمىستار سانى 11,8 پايىزعا ازايعان. اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستار %3,8 تومەندەگەن. ونىڭ ىشىندە كىسى ءولتىرۋ، قاراقشىلىق، توناۋ جانە ۇرلىق سياقتى قىلمىس تۇرلەرىنىڭ ازايعانى بايقالعان.
ايدىن كابدۇلدينوۆ قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ نەگىزگى قۇرالدارىنىڭ ءبىرى - سيفرلاندىرۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. قازىر الماتى قالاسىندا 186 مىڭنان استام بەينەباقىلاۋ كامەراسى بار، ونىڭ 66 مىڭنان استامى جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا قوسىلعان.
- ولاردىڭ كومەگىمەن شامامەن 1,5 مىڭ قىلمىس اشىلىپ، 9 مىڭعا جۋىق اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جولى كەسىلدى. كامەرالار - جازالاۋ قۇرالى ەمەس، ەڭ الدىمەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ مەن ازاماتتاردى قورعاۋدىڭ ءتيىمدى تەتىگى، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسى.
ال مەكتەپتەر مەن بالاباقشالاردا 17 مىڭنان استام كامەرا ورناتىلعان جانە مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى 100 پايىز پوليتسيامەن بايلانىسى بار دابىل تۇيمەلەرىمەن قامتاماسىز ەتىلگەن. سونىمەن قاتار 15 مىڭنان استام كامەرادا جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى قولدانىلىپ ءجۇر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى ايدىن قابدۇلدينوۆ ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتىنا بايلانىستى پىكىر ءبىلدىردى.
كەيىن ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ پوليتسيا دەپارتامەنتىندەگى ءبىرقاتار باسشى قىزمەتىنەن بوساتىلعانىن حابارلادى.