21:45, 05 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
الماتىدا 17 جاستاعى وقۋشى قىز وزىنە قول جۇمسادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 17 جاستاعى مەكتەپ وقۋشىسى قايعىلى جاعدايدا قازا تاپتى.
جاس ءوسپىرىم 3 -قىركۇيەكتە وزىنە قول جۇمساعان.
الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى بۇل وقيعاعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- اتالعان دەرەك بويىنشا مەدەۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. وقيعانىڭ ءمان-جايى مەن سەبەپتەرى انىقتالىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تارازدا 15 جاستاعى جاس ءوسپىرىم سۋيتسيد جاساعانىن جازعانبىز.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جاس ءوسپىرىمنىڭ ءمايىتىن ونىڭ كەنجە قارىنداسى تاۋىپ العان. جەدەل جاردەم بىردەن شاقىرىلعانىمەن، مەكتەپ وقۋشىسىن قۇتقارۋ مۇمكىن بولمادى.
اۆتور
مەيىرمان لەس