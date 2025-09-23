الماتى زيراتتارىندا ورىن تاۋسىلدى ما - اكىمدىك جاۋابى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 70 زيرات بار، ونىڭ ىشىندە 9-ى اشىق، ال 61- ءى جابىلعان.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا اشىق زيراتتاردا شامامەن 60 گەكتار بوس الاڭ بار. بۇل الداعى 6- 7 جىلعا جەتكىلىكتى.
- الماتىدا زيراتتار ۇيىمداستىرۋعا ارنالعان جەر تەلىمدەرىمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى باقىلاۋدا تۇر جانە كەزەڭ-كەزەڭىمەن جوسپارلى تۇردە شەشىلىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار الماتى اگلومەراتسياسىن دامىتۋ بويىنشا جوسپارلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. الماتى وبلىسىمەن بىرلەسە وتىرىپ، بالاما جەر تەلىمدەرى انىقتالادى. قازىرگى ۋاقىتتا جەرلەردى مەملەكەتتىك مەنشىككە راسىمدەۋ بويىنشا قاجەتتى پروتسەدۋرالار جۇرگىزىلۋدە، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا جەرلەۋدىڭ ەلەكتروندىق بازاسى ازىرلەنىپ جاتقانىن جازعانبىز.
سونداي-اق الماتىدا تاريحي تۇلعالاردىڭ زيراتتارى سيفرلىق كارتاعا ەنگىزىلگەنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
دوسبول اتاجان