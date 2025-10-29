الماتى زووباعىندا بيىل 87 ءتول دۇنيەگە كەلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى حايۋاناتتار باعىندا بيىل 31 ءتۇرلى جانۋاردان 87 ءتول الىنعان.
ۆەتەرينار دارىگەر يۋليا دۋدكينانىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ اراسىندا امۋر جولبارىستارى، اق قاسقىرلار، كەنگۋرۋ، لەمۋرلار، بۇعىلار مەن تاۋتەكەلەر بار.
- ەڭ ۇلكەن قۋانىشىمىز - امۋر جولبارىستارى جۇبىنان ەكى جولبارىس كۇشىكتەرىنىڭ دۇنيەگە كەلۋى. بۇل ناتيجەگە جەتۋ ءۇشىن ءتورت جىل بويى جۇيەلى تۇردە جۇمىس ىستەدىك. سونىمەن قاتار بيىل ەكى جۇپ اق قاسقىر تولدەدى - بىرىنەن ءۇش، ەكىنشىسىنەن ءبىر بولتىرىك تۋدى. بۇل - قازاقستان ءۇشىن سيرەك كەزدەسەتىن، ەرەكشە قۇندى تۇرلەر، - دەدى يۋليا دۋدكينا وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
باق اكىمشىلىگى الداعى ۋاقىتتا كوللەكتسيانى جاڭا ەكزوتيكالىق جانۋارلارمەن تولىقتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. جاقىن ارادا ا ق ش- تان تاماندۋا مەن التىجولاقتى كىرەۋكەي، كانادادان سىلەۋسىندەر جەتكىزىلمەك. ال الماتى حايۋاناتتار باعى ءساتتى كوبەيىپ جاتقان اققۇيرىق بۇركىتتەردى شەتەلدىك ارىپتەستەرىنە تابىستايدى.
كوللەكتسيا جەتەكشىسى ايمان ەدگەبايەۆانىڭ ايتۋىنشا الماتى حايۋاناتتار باعى جىرتقىش قۇستاردى - ساقالتاي، اق يىقتى جانە اق باستى بۇركىتتەردى، قۇزعىندار مەن گريفتەردى كوبەيتۋ ىسىندە حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىمال.
- امەريكالىق Timbavati Wildlife Park ۇيىمى ءبىزدىڭ باقتا كۋمايلاردىڭ تابيعي جولمەن كوبەيىپ جاتقانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. بۇل - بۇكىل الەمدەگى سيرەك جاعداي، - دەدى ەدگەبايەۆا.
قازىر حايۋاناتتار باعىنا جاڭا تۇرعىندار - تۋكاندار، سيۆەتتەر مەن گيببوندار كەلىپ قوسىلعان. ەكزوتاريۋم دا جاڭا تۇرلەرمەن تولىقپاق - مۇندا ۆاراندار، يگۋانالار مەن سيرەك كەزدەسەتىن جىلاندار اكەلىنبەك.
سونداي-اق، اق ايۋ - پۋرگاعا ارنالعان ۆولەردىڭ جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن. الداعى ۋاقىتتا وعان حالىقارالىق باعدارلاما اياسىندا جۇپ تاڭدالادى. بولاشاقتا بارلىق ۆولەرلەر جانۋارلاردىڭ تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىنا بارىنشا ۇقساس جاعداي جاساۋ ءۇشىن قايتا جابدىقتالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى زووباعىندا 6 جاستاعى بەنتلي مەن 5 جاستاعى ايكي ەسىمدى امۋر جولبارىستارىنىڭ جۇبىنان ەكى جولبارىس كۇشىگى دۇنيەگە كەلگەنىن جازعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس