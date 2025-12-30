الماتى-چىڭدۋ باعىتىندا تىكەلەي رەيس رەسمي تۇردە اشىلدى
الماتى. قازاقپارات - Air China اۋەكومپانياسى الماتى مەن چىڭدۋ (قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى)، سىچۋان پروۆينتسياسىنىڭ اكىمشىلىك ورتالىعى اراسىندا تىكەلەي اۋە قاتىناسىن ىسكە قوستى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، CA456 رەيسى اپتاسىنا ەكى رەت - سەيسەنبى جانە سەنبى كۇندەرى Airbus A320 ۇشاعىمەن ورىندالادى.
رەيس الماتىدان ساعات 21:30-دا ۇشىپ شىعىپ، چىڭدۋعا كەلەسى كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 04:30-دا جەتەدى.
چىڭدۋ قالاسىنان الماتىعا ۇشۋ شامامەن 3,5 ساعاتتى الادى، بۇل ترانزيتتىك رەيستەرمەن سالىستىرعاندا كەمىندە 7 ساعات ۋاقىت ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. قايتار رەيستىڭ ۇزاقتىعى - شامامەن 5 ساعات.
بۇگىندە الماتى الەمنىڭ 60 قالاسىمەن تىكەلەي اۋە رەيستەرى ارقىلى بايلانىسقان. 2025 -جىلى 13 جاڭا حالىقارالىق باعىت اشىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ا ق ش- قازاقستان تىكەلەي اۋە رەيسى اۋەلى لوندون ارقىلى ۇيىمداستىرىلاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
اۆتور
مەيىرمان لەس