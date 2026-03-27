الماتى وبلىسىندا «قازاقتا ناۋرىز دەگەن مەيرام بولماعان» دەپ ايتقان بلوگەر ۇستالدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا بەينەجازباسى داۋ تۋدىرعان بلوگەر ۇستالدى.
بلوگەر الەۋمەتتىك جەلىدە «قازاقتا ناۋرىز دەگەن مەيرام بولماعان»، «بۇل وتقا تابىنۋشىلاردان كەلگەن مەيرام»، «مۇسىلماندار تويلامايدى» دەگەن سىندى پىكىرىپ ايتىپ، بەينەجازبا جاريالاعان. ول جەلى قولدانۋشىلارى اراسىندا قىزۋ تالقىعا ءتۇسىپ، ادامداردىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى.
الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل دەرەك بويىنشا ءدىني ارازدىقتى قوزدىرۋ بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن حابارلادى. جەدەل شارالار بارىسىندا 1991 -جىلى تۋعان ك. ەسىمدى ازامات انىقتالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعان.
- بيىل 23 -ناۋرىزدا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا TikTok پلاتفورماسىندا ناۋرىز مەرەكەسىنە قاتىستى ءدىني جانە ەتنومادەني سيپاتتاعى جاريا ايتىلعان پىكىرلەرى بار بەينەماتەريال انىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
دوسبول اتاجان