الماتى وبلىسىندا مەكتەپ مۇعالىمى اعىلشىن ءتىلىن رەپ ارقىلى ۇيرەتەدى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە «ميستەر وميربەك» اتىمەن تانىمال اعىلشىن ءتىلى ءپانىنىڭ مۇعالىمى ومىربەك جانقۋاتوۆ وقۋشىلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن تىڭ ادىستەردى قولدانىپ ءجۇر، دەپ حابارلايدى الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى.
جاس پەداگوگ TikTok جەلىسىندە جاريالاعان بەينەروليكتەرى ارقىلى كەڭىنەن تانىمال بولدى. ول بەينەماتەريالداردا مەكتەپ وقۋشىلارىن اعىلشىن ءتىلىن مۋزىكالىق كومپوزيتسيالار ارقىلى ۇيرەتەدى.
- 34 جاستاعى ومىربەك جانقۋاتوۆ بۇعان دەيىن الماتى وبلىسى بايسەركە اۋىلىنداعى № 28 مەكتەپ-گيمنازياسىندا ەڭبەك ەتكەن. قازىرگى تاڭدا ول ىلە اۋدانى قوسوزەن اۋىلىنداعى مەكتەپتە ساباق بەرەدى. ونىڭ وقىتۋ ءتاسىلى شىعارماشىلىققا نەگىزدەلگەن: ساباق بارىسىندا وقۋشىلار اعىلشىن سوزدەرى مەن ءسوز تىركەستەرىن رەپ ىرعاقتارىنا قوسىپ جاتتايدى. مۇنداي ءادىس ءبىلىم الۋ پروتسەسىن قىزىقتى ءارى جەڭىل ەتەدى، - دەلىنگەن اكىمدىك تاراتقان اقپاراتتا.
ومىربەك جانقۋاتوۆتىڭ كاسىبي جەتىستىكتەرى وڭىرلىك دەڭگەيدە دە جوعارى باعالاندى. ول «قازاقستاننىڭ ۇزدىك مۇعالىمى» بايقاۋىنىڭ وبلىستىق كەزەڭىندە جەڭىمپاز اتاندى. جاقىن ارادا ۇستاز جاڭا اۆتورلىق باعدارلاماسىن ۇسىنباق، ونى وقۋشىلار اسىعا كۇتۋدە.
ۇستازدىق - ۇزدىكسىز ىزدەنىستى، كاسىبي دامۋدى تالاپ ەتەتىن ابىرويلى ماماندىق. ومىربەك جانقۋاتوۆتىڭ تاجىريبەسى شىعارماشىلىق پەن كاسىبيلىكتى ۇشتاستىرۋ ارقىلى زاماناۋي ءبىلىم بەرۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرىن اشۋعا بولاتىنىن دالەلدەپ وتىر.