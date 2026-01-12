الماتى وبلىسىندا جەر قويناۋىن زاڭسىز قازعاندارعا ءىس قوزعالدى
قونايەۆ. KAZINFORM - ەڭبەكشى قازاق اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى جەر قويناۋىن زاڭسىز پايدالانۋ دەرەكتەرىنىڭ جولىن كەسۋگە باعىتتالعان رەيد وتكىزدى.
الماتى وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمەتىنشە، رەيد بارىسىندا ارنايى تەحنيكانى قولدانۋ ارقىلى پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ دەرەكتەرى انىقتالدى. تەكسەرۋ ناتيجەسى بويىنشا بىرنەشە قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، ارنايى ايىپ تۇراعىنا 10-نان استام تەحنيكا، سونىڭ ىشىندە پايدالى قازبالاردى زاڭسىز وندىرۋگە تىكەلەي قاتىسى بار 2 ەكسكاۆاتور قويىلدى.
- جەر قويناۋىن زاڭسىز پايدالانۋ اكىمشىلىك جانە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى. بۇل باعىتتاعى جۇمىستار جۇيەلى جانە تۇراقتى نەگىزدە جالعاساتىن بولادى، - دەپ حابارلادى پروكۋراتۋرادان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ش ق و- دا پايدالى قازبالاردى زاڭسىز وندىرۋمەن اينالىسقان شەتەلدىك ەلدەن شىعارىلدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان