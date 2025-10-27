ق ز
    12:11, 27 - قازان 2025 | GMT +5

    الماتى وبلىسىندا جارتى ساعاتتا جولدى اشۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن اسفالت توسەلدى

    قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا جاڭا جولى جابىنى تەكسەرىلىپ جاتىر.

    Алматы облысында жарты сағатта жолды ашуға мүмкіндік беретін асфальт төселді
    Фото: Досбол Атажан/Kazinform

    قازاۆتوجول الماتى وبلىستىق فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، «الماتى - شەلەك - قورعاس» اۆتوجولىنىڭ 31- 32 شاقىرىمىندا ەكسپەريمەنتتىك جول جابىندىسى سالىندى.

    - ونىڭ ەرەكشەلىگى جۇقالىعى 1,2-1,5 س م، وتە ءتوزىمدى. سونداي-اق جابىندى توسەلگەننەن كەيىن نەبارى 30 مينۋتتان سوڭ جول قوزعالىسىن قايتا اشۋعا مۇمكىندىك بولادى. جوبا وبلىس اكىمدىگى، «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق جانە قىتايلىق كومپانيانىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى ناتيجەسىندە جۇزەگە اسىرىلدى، - دەپ حابارلادى كومپانيادان.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «الماتى- بىشكەك» اۆتوموبيل جولىنىڭ 19-27 ك م (قاسكەلەڭ — ۇلكەن الماتى اۆتوموبيل اينالما جولى) ۋچاسكەسىن كۇردەلى جوندەۋ، جوبالاۋ- ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن جازعانبىز. جوبا اياسىندا قوزعالىس جولاقتارىن 4-تەن 8-گە دەيىن كەڭەيتۋ، «تاعا» ءتيپتى ەكى كولىك ايرىقتارى، سونداي- اق جەر ءۇستى جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلى قۇرىلىسى قاراستىرىلعان.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
