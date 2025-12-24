الماتى وبلىسىنا دانيادان 1 مىڭعا جۋىق سيىر اۋە كولىگىمەن جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى رەت شەتەلدەن ايماققا اۋە كولىگى ارقىلى 956 جوعارى ءونىمدى «گولشتين- فريز» جانە «دجەرسي» ءىرى قارا مال جەتكىزىلدى.
بۋاز سيىرلار الماتى حالىقارالىق اۋەجايى ارقىلى جەتكىزىلىپ، تالعار اۋدانىنداعى «الماتينسكي پلەمەننوي زاۆود» وندىرىستىك كووپەراتيۆىنىڭ بازاسىنا ورنالاستىرىلدى. بۇل شارۋاشىلىق بىرنەشە جىل بويى ءسۇتتى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ جانە ءسۇت ءوندىرىسىن ۇلعايتۋ باعىتىندا جۇيەلى جانە جوسپارلى جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى.
قازىر كووپەراتيۆتە 2593 اسىل تۇقىمدى ءىرى قارا مال بار. 2025 -جىلدىڭ 11 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كاسىپورىندا 7420 توننا ءسۇت ءوندىرىلدى، ءال بىر سيىرعا شاققانداعى ورتاشا ونىمدىلىك 4230 كەلى بولدى، بۇل كورسەتكىش مالداردى ۇستاۋ جانە ازىقتاندىرۋدا قولدانىلاتىن تەحنولوگيالاردىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەيدى.
2025 -جىلى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ تاجىريبەسىن تاراتۋ باعدارلاماسى اياسىندا كووپەراتيۆ 3,5 ميلليارد تەڭگە مولشەرىندە جەڭىلدىكپەن نەسيە الدى، بۇل ساۋداعا ارنالعان ءسۇت فەرمەرلىك شارۋاشىلىعىن كەڭەيتۋ بويىنشا اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەردى.
اعىمداعى جىلدىڭ جەلتوقسانىندا جوبا اياسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنان 443 ءىرى قارا مال جەتكىزىلدى، ونىڭ ىشىندە 152 «گولشتين- فريز» اسىل تۇقىمدى سيىر جانە 291 «دجەرسي» سيىرى بار. سونىمەن قاتار، دانيا كورولدىگىنەن قوسىمشا 513 اسىل تۇقىمدى ءىرى قارا جەتكىزىلدى، ونىڭ ىشىندە 161 «دجەرسي» جانە 352 «گولشتين- فريز» تۇقىمدارى بار.
- جوبانى تولىق جۇزەگە اسىرۋ تالعار اۋدانىندا ءسۇت ءوندىرىسىن ەكى ەسە ارتتىرۋعا، ال الماتى وبلىسى بويىنشا ءسۇت ونىمدەرىنىڭ ءوندىرىسى مەن جەتكىزىلىمىن %20- عا ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بولاشاقتا «الماتينسكي پلەمەننوي زاۆود» شەتەلدەن ساتىپ الىناتىن اسىل تۇقىمدى بۇزاۋلاردىڭ جالپى سانىن 2000-عا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تاعى دا جوسپارلانىپ وتىرعان بىرنەشە پارتيا اسىل تۇقىمدى ءىرى قارا مال وڭىردە ءسۇتتى مال شارۋاشىلىعىن تۇراقتى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستاندا سيىر تۇقىمىن ەمبريون دەڭگەيىندە اسىلداندىراتىن زەرتحانا اشىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.