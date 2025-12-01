الماتى وبلىسى ىلە اۋدانىنىڭ ەكس-اكىمى باعدات قاراسايەۆقا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسى ىلە اۋدانىنىڭ بۇرىنعى اكىمى باعدات قاراسايەۆ 3 جىل 3 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
بۇل تۋرالى الماتى وبلىستىق سوتىنىڭ Kazinform اگەنتتىگى رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ايتىلعان.
ىلە اۋداندىق سوتى باعدات قاراسايەۆقا جانە باسقا دا قاتىسۋشىلارعا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى قاراعان.
سوت قاراسايەۆتى لاۋازىمدىق وكىلەتتىگىن تەرىس پايدالانىپ، جەكە شارۋاشىلىق سەرىكتەستىگىنە جەر ۋچاسكەسىن زاڭسىز بەرگەنىن، تۇرمىستىق قاتتى قالدىقتار پوليگونىن باسقارۋ كەزىندە اتالعان كاسىپورىنعا قامقورلىق كورسەتكەنىن، سونداي-اق زاڭسىز تۇردە كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن اينالىسقانىن انىقتادى.
سوت ۇكىمى بويىنشا:
• ق. 361-باپتىڭ 3-بولىگى جانە 364-باپتىڭ 3-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، 3 جىل 3 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتەردە جۇمىس ىستەۋگە ءومىر بويى تىيىم سالىندى؛
• ب. 361-باپتىڭ 1-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 1 جىل مەرزىمگە بوستاندىقتى شەكتەۋ جازاسى بەرىلدى جانە مەملەكەتتىك قۇرىلىمداردا قىزمەت ەتۋگە ءومىر بويى تىيىم سالىندى؛
• د. 195-باپتىڭ 4-تارماعى 2-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 2 جىل 6 اي مەرزىمگە بوستاندىقتى شەكتەۋ جازاسى كەسىلدى جانە 3 جىل بويى مەملەكەتتىك مۇلىكتى سەنىپ باسقارۋ قىزمەتىمەن اينالىسۋعا تىيىم سالىندى؛
• م. اقتالدى.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ايتا كەتەيىك، باعدات قاراسايەۆ ىلە اۋدانىنىڭ اكىمى لاۋازىمىن 2018 -جىلعى قىركۇيەكتەن باستاپ اتقارعان. ونى انتيكور قىزمەتكەرلەرى 2024 -جىلعى قىركۇيەكتە سىبايلاس جەمقورلىق كۇدىگىمەن ۇستاعان.
كەيىنىرەك انتيكور ىلە اۋدانىنىڭ بۇرىنعى اكىمىنە قارجى جىمقىرۋمەن قوسا، لاۋازىمدىق وكىلەتىن اسىرا پايدالاندى دەگەن ايىپ تاقتى.
وعان ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ، سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ ورگاندارىنىڭ رۇقساتىنسىز اففيلييرلەنگەن كومپانياعا قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتار پوليگونىن سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەردى دەگەن ايىپ تاعىلدى.
قىلمىستىق ارەكەتكە اۋداندىق قارجى جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق بولىمدەرىنىڭ باسشىلارى دا تارتىلعان. كومپانيانىڭ قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتاردى كادەگە جاراتۋ بويىنشا شارتتا كوزدەلگەن مىندەتتەمەلەرى ورىندالماعان، ال ونىڭ قىزمەتىنەن تۇسكەن تابىستى اكىم جەكە وزىنە پايدالانعان. ءوڭىر ەكولوگياسىنا بۇل ارەكەتتەردىڭ سالدارىنان 204 ميلليون تەڭگە كولەمىندە زالال كەلگەن.
اۆتور
مەيىرمان لەس