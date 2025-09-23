الماتى سوتىندا امانتاي قاجىعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس توقتاتىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ المالى اۋداندىق سوتىندا 83 جاستاعى امانتاي قاجى اسىلبەككە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قارالدى. ول عيماراتتىڭ كىرەبەرىسىندە ايەلدى باسپالداقتان يتەرىپ جىبەرگەن دەپ ايىپتالدى.
باستاپقىدا وعان ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 107-بابى بويىنشا («دەنساۋلىققا قاساقانا ورتاشا اۋىرلىقتاعى زيان كەلتىرۋ») ايىپ تاعىلعان. كەيىن ءىس ق ك- ءنىڭ 114-بابىنىڭ 3-بولىگىنە («ابايسىزدا اۋىر زيان كەلتىرۋ») قايتا سارالانعان.
الماتى قالالىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراپتاردىڭ تاتۋلاسۋىنا جانە جابىرلەنۋشىگە ماتەريالدىق ءارى مورالدىق شىعىننىڭ وتەلۋىنە بايلانىستى ءىس جۇرگىزۋ توقتاتىلعانىن حابارلادى.
ەسكە سالايىق، الەۋمەتتىك جەلىدە ەلگە تانىمال ازاماتتىڭ ايەل ادامدى باسپالداقتان يتەرىپ جىبەرگەنى كورسەتىلگەن بەينەجازبا تارادى. سودان كەيىن الماتى پوليتسياسى امانتاي قاجىعا قاتىستى تەرگەۋ جۇمىستارىن باستادى.
وتكەن اپتادا امانتاي قاجى كوپىرگە جازۋ سىزعانى ءۇشىن ايىپپۇل ارقالادى.
اۆتور
دوسبول اتاجان