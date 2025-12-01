ق ز
    الماتى مەتروسىندا 14 جىلدا 200 ميلليون جولاۋشى تاسىمالدانعان

    الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمدىگى قالادىق مەتروپوليتەن 14 جىل ىشىندە 200000000 جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتكەنىن حابارلادى.

    Более 200 млн пассажиров: метрополитен Алматы отмечает 14-летие
    Фото: пресс-служба КГП «Метрополитен г. Алматы»

    قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كۇن سايىن مەترو قىزمەتىن 120 مىڭنان استام ادام پايدالانادى. ونىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسىن 1500-دەن استام مامان قامتاماسىز ەتەدى.

    - بۇگىن مەتروپوليتەننىڭ ىسكە قوسىلعانىنا 14 جىل تولدى. وسى ۋاقىت ىشىندە ول قالانىڭ نەگىزگى كولىك تۇرلەرىنىڭ بىرىنە اينالىپ، جولاۋشىلارعا جىلدام، قاۋىپسىز جانە قولايلى قاتىناۋدى قامتاماسىز ەتىپ كەلەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.

    سونداي-اق قالا باسشىلىعى جاڭا «قالقامان» مەترو بەكەتىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن ەكەنىن حابارلادى.

    ەسكە سالايىق، بيىل الماتى مەتروسى ءبىر كۇندە تاسىمالدانعان جولاۋشىلار سانى بويىنشا رەكورد جاڭارتتى. الماتىدا «قايرات» - «رەال مادريد» ماتچى وتكەن كۇنى 142932 جولاۋشى تاسىمالدادى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    تەگ:
    قوعام الماتى جاڭالىقتارى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
