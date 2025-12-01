الماتى مەتروسىندا 14 جىلدا 200 ميلليون جولاۋشى تاسىمالدانعان
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمدىگى قالادىق مەتروپوليتەن 14 جىل ىشىندە 200000000 جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتكەنىن حابارلادى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كۇن سايىن مەترو قىزمەتىن 120 مىڭنان استام ادام پايدالانادى. ونىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسىن 1500-دەن استام مامان قامتاماسىز ەتەدى.
- بۇگىن مەتروپوليتەننىڭ ىسكە قوسىلعانىنا 14 جىل تولدى. وسى ۋاقىت ىشىندە ول قالانىڭ نەگىزگى كولىك تۇرلەرىنىڭ بىرىنە اينالىپ، جولاۋشىلارعا جىلدام، قاۋىپسىز جانە قولايلى قاتىناۋدى قامتاماسىز ەتىپ كەلەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
سونداي-اق قالا باسشىلىعى جاڭا «قالقامان» مەترو بەكەتىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن ەكەنىن حابارلادى.
ەسكە سالايىق، بيىل الماتى مەتروسى ءبىر كۇندە تاسىمالدانعان جولاۋشىلار سانى بويىنشا رەكورد جاڭارتتى. الماتىدا «قايرات» - «رەال مادريد» ماتچى وتكەن كۇنى 142932 جولاۋشى تاسىمالدادى.
اۆتور
دوسبول اتاجان