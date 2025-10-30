الماتى مەن تالعار اراسىنداعى مەترو جەلىسى: جوبا قاي ساتىدا
الماتى. KAZINFORM - الماتى مەن تالعار اراسىندا LRT جەلىسى جۇرگىزىلۋى مۇمكىن بە؟ بۇل سۇراققا الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى جاۋاپ بەردى.
2023 -جىلى الماتى مەن قونايەۆتى بايلانىستىراتىن LRT جەلىسىن سالۋ جوباسى جاريالانعان بولاتىن. سول كەزدە وبلىس اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ جوبانىڭ ينۆەستورى سانالعان تۇركيالىق Tasyapi كومپانياسىمەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا قونايەۆتان بولەك تالعار، ەڭبەكشىقازاق، قاراساي اۋداندارىن قامتيتىن جەلىنىڭ جالپى ۇزىندىعى شامامەن 146 شاقىرىم بولۋى ءتيىس ەدى. كۇن سايىن وڭىردە تۇراتىن 500 مىڭ ادام مەگاپوليسكە قاتىناپ، جول ينفراقۇرىلىمىنا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا ىقپال ەتەدى دەپ كۇتىلدى.
Kazinform اگەنتتىگى جوبانىڭ قازىر قانداي ساتىدا ەكەنىن انىقتاۋ ءۇشىن وبلىستىق جولاۋشى كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسىنا رەسمي ساۋال جولدادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، تۇركيالىق Tasyapi Insaat كومپانياسى «الماتى - تالعار» باعىتى بويىنشا ۇزىندىعى 18 شاقىرىمدىق پيلوتتىق جەڭىل رەلستى كولىك جوباسىن جۇزەگە اسىرۋدى ۇسىنعان.
- جەڭىل رەلستى كولىك جوباسى قارجىلىق شارتتاردىڭ سايكەسسىزدىگىنە بايلانىستى توقتاتىلدى. جوبانىڭ اۋقىمىن ەسكەرە وتىرىپ، بۇل ماسەلە الداعى ۋاقىتتا رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدە تالقىلاناتىن بولادى، - دەپ حابارلادى باسقارمادان.
سونىمەن قاتار ءوڭىردىڭ كولىك بايلانىسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قوعامدىق كولىكتىڭ بالامالى تۇرلەرىن قاراستىرۋ جۇمىستارى قاتار جۇرگىزىلىپ جاتقانى اتاپ ءوتىلدى. رەسمي جاۋاپقا سايكەس، وڭىردەگى جول- ينفراقۇرىلىم جوبالارىنا حالىقارالىق ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعى ساقتالىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ءۇش باعىتتا مەترونىڭ 23 بەكەتى سالىناتىنىن جازعانبىز.